Mediabedrijf MediaLane en het Nieuwe Luxor Theater in Rotterdam hebben besloten om vanaf 2028 een duurzame samenwerking aan te gaan. Voor ten minste zeven jaar zal MediaLane elke vrijdag, zaterdag en zondag een vaste voorstelling produceren in dit theater. The Phantom of the Opera zal de openingsproductie van deze partnerschap zijn. Deze beroemde musical van Andrew Lloyd Webber, die na 35 jaar weer in Nederland te zien zal zijn, gaat in het voorjaar van 2028 van start.

Deze alliantie markeert een belangrijke ontwikkeling voor zowel het theater als de producent. MediaLane krijgt de kans om de komende jaren grootschalige producties continu te presenteren op een vaste plek. Het Nieuwe Luxor Theater zal gedeeltelijk functioneren als een theater met een open einde, wat betekent dat een voorstelling kan doorgaan zolang er vraag naar is. Tijdens de weekdagen blijft er ruimte voor een reguliere seizoensgebonden programmering.

De originele uitvoering van The Phantom of the Opera was een mijlpaal in de Nederlandse musicalwereld. Deze productie draaide drie jaar lang non-stop voor volle zalen en werd een van de meest succesvolle langlopende voorstellingen in de Nederlandse theatergeschiedenis. Het succes volgde op de voetstappen van Les Misérables (1991) en bevestigde de status van Joop van den Ende als een vooraanstaande musicalproducent, evenals het succes van de Britse blockbuster musicals in Nederland. Het was ook de eerste grote musical die niet door Nederland toerde, maar speelde in een vast theater, namelijk het pas gerenoveerde Circustheater in Scheveningen.

Liefhebbers van de originele Phantom zullen verheugd zijn te horen dat, volgens James McKnight, CEO van LW Entertainment, de nieuwe productie een exacte kopie zal zijn van de eerste versie uit 1986, geregisseerd door Harold Prince, met decorontwerpen van Maria Björnson en choreografieën door Gillian Lynne. Na de speelperiode van The Phantom of the Opera plannen beide partijen om meer grote titels naar Rotterdam te brengen.