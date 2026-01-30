Bram Verhaak is benoemd tot de nieuwe directeur van het Nationaal Theaterfonds. Hij zal deze functie vervullen naast zijn huidige rollen als theaterproducent en casting director.

Opgericht in 2012 door Albert Verlinde, heeft het Nationaal Theaterfonds als doel om een zo breed mogelijk publiek te bereiken en te betrekken bij het theater. Dit doet het fonds door samen te werken met theaters, gezelschappen, acteurs, de VriendenLoterij, het Cultuurfonds en diverse sectororganisaties.

Na zijn studie aan de Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg, heeft Verhaak in meerdere musicals en opera’s opgetreden. Vervolgens werkte hij voor Albert Verlinde en Stage Entertainment. Sinds 2018 is hij actief als casting director, waarbij hij zich bezighoudt met het (her)casten van musicals, en vanaf 2022 doet hij dit vanuit zijn eigen bureau, Verhaak Casting. Hij is ook producent, onder andere van het Musical Awards Gala in 2023 en 2024.

Als directeur van het Nationaal Theaterfonds streeft Verhaak ernaar de theatersector verder te versterken. ‘Samen met onze partners wil ik bouwen aan een gezamenlijke toekomst waar we nog meer connectie met het publiek kunnen maken. Dat is uiteindelijk waar we allemaal baat bij hebben. De theaters, de producenten, de artiesten en natuurlijk het publiek dat geniet van de voorstellingen,’ zegt hij.

Albert Verlinde, erevoorzitter van het Nationaal Theaterfonds, is verheugd over de aanstelling van Verhaak. ‘Bram leeft voor het theater. Hij begrijpt als geen ander wat er speelt in de wereld van theater, zowel op het podium als daarachter. Met zijn ervaring en aandacht voor detail is hij de perfecte directeur voor het Nationaal Theaterfonds om nog meer verbinding te zoeken tussen deze prachtige sector en het publiek,’ aldus Verlinde.

Enkele belangrijke initiatieven van het fonds zijn het jaarlijkse Nationaal Theaterweekend in januari en de KinderTheaterWeek tijdens de herfstvakantie.