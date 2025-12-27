Vanaf 20 januari zal Joy Wielkens te zien zijn in de West End-productie van Hadestown, waar zij de rol van Persephone vertolkt. Deze rol speelde zij reeds met veel succes afgelopen zomer in het Amsterdamse Carré. In Londen neemt ze het stokje over van Girls Aloud-lid Nicola Roberts.

De musical Hadestown, geschreven door de Amerikaanse singer-songwriter Anaïs Mitchell, brengt de oude mythe van Orpheus en Eurydice tot leven in een setting die opmerkelijk veel weg heeft van onze hedendaagse wereld. De productie heeft meerdere prijzen gewonnen, waaronder acht Tony Awards, een Grammy en een Olivier Award.

In de zomer van 2025 werkte Carré samen met de oorspronkelijke makers van Hadestown en een Nederlands-Britse cast. De show was van 20 juni tot en met 6 september in Amsterdam te zien en Wielkens oogstte veel lof voor haar vertolking van Persephone. Volgens musicalrecensent Jeroen van Wijhe was ze “een dynamische kracht op het podium”, en stal ze de show met nummers als Livin’ it up on Top.

Wielkens heeft haar opleiding genoten aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten en de Chubbuck Studio in Los Angeles. Ze heeft een indrukwekkende reeks theaterrollen op haar naam staan, waaronder Lady Macbeth in Macbeth bij TG Suburbia, rollen in The Story of Travis (Theater Rotterdam), A Play for the Living in a Time of Extinction (Holland Festival); Billie!, Random (Double Agent Productions), Dear Winnie (KVS), The Buddy Holly Story (waarvoor ze een Musical Award-nominatie ontving), Falsettos (DeLaMar) en The Lion King in Hamburg. In 2025 werd zij bekroond met de Willem Wilmink Prijs.

Hadestown wordt in Londen geproduceerd door Mara Isaacs, Dale Franzen, Hunter Arnold, Tom Kirdahy en het National Theatre in samenwerking met JAS Theatricals. Wielkens zal gedurende zeven weken in de productie optreden. Zij zou oorspronkelijk de rol van Hermelien spelen in de musical Harry Potter en het Vervloekte Kind, geproduceerd door Stage Entertainment, maar die rol is nu overgedragen aan Carolina Dijkhuizen.