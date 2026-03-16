Manchester City Topman wordt Stage Entertainment Directeur: Carrièreswitch naar Theaterwereld

Roel De Vries benoemd tot nieuwe CEO van Stage Entertainment

Met ingang van 1 mei zal Roel De Vries de leiding overnemen van Stage Entertainment. Dit nieuws werd gisteren door het bedrijf aangekondigd. De Vries is op dit moment de operationele chef bij City Football Group, waarvan Manchester City het bekendste team is.

Roel De Vries, geboren in 1968 als zoon van een bakker in Maastricht, heeft zijn opleiding genoten in technische bedrijfskunde aan de Hogeschool Eindhoven en vervolgens bedrijfskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Tijdens zijn masteropleiding in bedrijfskunde kwam hij in 1994 terecht bij Nissan, de Japanse automaker, waar hij uiteindelijk opklom tot de positie van wereldwijd directeur marketing.

Vanaf het jaar 2000 heeft De Vries de rol van ‘Group Chief Operating Officer’ bij City Football Group (CFG) vervuld, waarbij hij verantwoordelijk was voor de operationele zaken van twaalf voetbalclubs verspreid over vijf continenten. Onder zijn leiding heeft CFG, en in het bijzonder Manchester City, zich getransformeerd van een voornamelijk op voetbal gerichte club naar een organisatie die ook nadruk legt op entertainment en horeca. Hij heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van een entertainmentdistrict, inclusief een eigen studio, een museum, een nieuwe fanshop, een concertzaal en een hotel naast het stadion.

Stage Entertainment is gespecialiseerd in het produceren van musicals binnen Europa. Het bedrijf beheert zestien theaters in kernmarkten zoals Nederland, Duitsland, Spanje, Frankrijk en Italië, en heeft ook kantoren in deze landen en in het Verenigd Koninkrijk. Stage produceert zowel internationaal ontwikkelde musicals zoals Disney’s The Lion King, Disney FROZEN, Moulin Rouge! The Musical en MJ The Musical, als eigen originele producties zoals Anastasia en TINA – The Tina Turner Musical. Het bedrijf is wereldwijd actief, zowel met licenties als met eigen theatertours in onder meer het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Latijns-Amerika, Australië en Japan, en heeft ongeveer tweeduizend werknemers. Sinds 2018 is Stage Entertainment volledig in handen van de zelfstandige onderneming Advance.

De Vries zal de positie overnemen van Arthur de Bok, die na negen jaar de CEO-rol neerlegt. De Bok zal tot het einde van het jaar beschikbaar blijven als adviseur om een vloeiende overgang te waarborgen.

