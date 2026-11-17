Wetenschappers hebben de tot nu toe meest ‘forse’ belemnit ontdekt in het fossielenarchief — een oud, inktvisachtig dier dat ongeveer 160 miljoen jaar geleden in zeeën zwom waar nu Wyoming ligt.

Twee uiterst zeldzame fossielen uit het Jura leidden onderzoekers naar de beschrijving van een nieuwe soort, Wyoteuthis linsterorum, zo meldt een studie die verscheen in het tijdschrift Papers in Paleontology.

De vondsten zijn gedaan in het bovenste deel van de Sundance Formation in Wyoming, gevormd in de toenmalige Sundancezee.

Bovenste lagen van de Sundance Formation, de vindplaats van de nieuwe belemnit.

De interne skeletten van het dier waren ongewoon dik en tonvormig en hadden een doorsnede van ongeveer 60 millimeter, waardoor het als de ‘meest gedrongen’ belemnit ooit is aangeduid, aldus ScienceDaily.

Het dikke, tonvormige rostrum van Wyoteuthis linsterorum in detail.

Belemnieten zijn uitgestorven zeedieren die verwant zijn aan moderne inktvissen en octopussen.

Ze zijn vooral bekend van hun karakteristieke, kogelvormige interne skeletten, die vaak de enige bewaarde delen in het fossielenbestand vormen.

Het opvallende gefossiliseerde rostrum dat gevonden werd was ongeveer 4 inch lang (ongeveer 10 cm) en had een maximale breedte van 2,4 inch (circa 60 mm), waardoor het een uitgesproken tonachtige vorm vertoonde die de onderzoekers opviel.

Op basis van vergelijkingen met andere belemnieten schatten de wetenschappers dat het dier zelf vrijwel 2 voet lang kan zijn geweest (bij benadering).

De bijzonder dikke, tonachtige rostrum gaf het prehistorische dier zijn ’forse’ bijnaam, al waarschuwen onderzoekers dat de ongewone verhoudingen het lastig maken de totale lichaamsgrootte precies vast te stellen.

Hoewel belemnieten in het algemeen vrij vaak als fossiel voorkomen, is W. linsterorum opmerkelijk omdat het tot een zeldzame familie behoorde die miljoenen jaren eerder grotendeels verdwenen leek te zijn.

De vondst levert bewijs dat deze groep nog voortleefde in een tot nu toe onbekend toevluchtsoord in het noordoostelijke deel van de Grote Oceaan.

Het fossiel betreft niet het volledige dier, maar het interne ‘schild’ — de harde, gefossiliseerde achterzijde van het inktvisachtige dier.

De ontdekking laat zien dat zelfs bekende fossielenlocaties nog verrassingen kunnen herbergen.

De ‘forse belemnit’ brengt niet alleen een nieuwe soort aan het licht, maar toont ook aan dat een zeldzame tak van de belemnietenfamilie in de oude Sundancezee voortleefde, lang nadat men dacht dat die groep vrijwel verdwenen was.