Bedrijfsarchieven in digitale vorm blijken de nieuwe goudader voor grote techbedrijven. In de Verenigde Staten ontstaat er al een hele industrie rond dit fenomeen. Google deed onlangs een bod van 10 miljoen dollar op het digitale archief van het failliete Spirit Airlines. Die stap kan echter verstrekkende gevolgen hebben.

De curatoren die het faillissement van Spirit Airlines afhandelen zullen even van hun koffie hebben geschrokken. Onder de gegadigden voor de boedel prijkt een naam die iedereen kent: Google. Het concern heeft een bod van 10 miljoen dollar uitgebracht op het zakelijke digitale archief.

Dat dossier bevat naar schatting zo’n 100 miljoen e-mails van medewerkers, ongeveer 500 miljoen berichten uit Teams, 30 miljoen regels code, daarnaast agenda’s, personeelsgegevens, projectbeheerbestanden, spreadsheets, prijsinformatie en ook vluchtdata en roosters van bemanningen.

Waarom zou Google zoveel interesse hebben in dit materiaal? Dat vraagt enige context. AI-bedrijven hebben al veel publieke informatie van het web gehaald, maar die gegevens zijn lang niet volledig en geven zelden een realistisch beeld van het dagelijkse werk in organisaties. Voor het trainen van AI-agents die echte taken binnen bedrijven moeten uitvoeren is veel specifieker en realistischer materiaal nodig.

Creatieve toegang zoeken

Bovendien wordt het steeds lastiger om ongestoord te scrapen. Websites blokkeren bots achter betaalmuren, gebruiken captchas en andere verificatiemethoden en vereisen inloggegevens. Ook sociale platforms laten zich niet zomaar leegtrekken: bedrijven als Meta beschermen hun data omdat die juist het fundament vormen van hun bedrijfsmodel.

Websites gebruiken captchas en blokkades om scrapers tegen te houden.

Synthetische data — dus door AI gegenereerde voorbeelden — biedt geen blijvende oplossing. Als AI alleen van door AI gemaakte data leert, raakt de aansluiting met de echte werkvloer zoek. Daarom zoeken spelers in de markt naar slimmere manieren om verse, realistische datasets te bemachtigen.

Google’s bedoeling met Spirit’s bedrijfsdata is om AI-agents te trainen. Met dit soort interne informatie kunnen agents beter leren hoe organisaties functioneren en hoe medewerkers met elkaar communiceren, samenwerken en problemen oplossen. Dat is waardevol omdat dergelijke agents steeds meer operationele taken binnen bedrijven overnemen.

Concurrentie bij Spirit

Wat maakt interne communicatie zo kostbaar? Een gewone chatbot kan op een vraag reageren, maar een AI-agent moet taken uitvoeren. Data die laat zien hoe werk daadwerkelijk wordt aangepakt vormt daarom goud waard.

Een interne mailwisseling kan bijvoorbeeld een klantprobleem beschrijven: een medewerker analyseert de klacht, er wordt besloten wat te doen, een oplossing wordt geïmplementeerd en de klant ontvangt een terugkoppeling. Dát soort werkstroom is precies wat een AI-agent nodig heeft om taken autonoom uit te voeren.

Gezien dat perspectief is 10 miljoen dollar voor Spirit relatief weinig. Meerdere partijen hebben een bod op het digitale archief gelegd. AI-startup Mercor biedt 7,5 miljoen dollar, AI-speler Micro1 heeft 12,5 miljoen voorgesteld. Ondanks dat de deal richting Google lijkt te gaan, is het nog onduidelijk of het bedrijf daadwerkelijk toegang krijgt tot het materiaal.

Slapende honden wakker maken

Met zijn bod heeft Google echter veel aandacht getrokken. Er bestaan grote zorgen over de privacyrisico’s rond de gegevens van circa 97 miljoen klanten — waaronder betaalkaartgegevens — en de persoonlijke data van duizenden werknemers.

Vakbonden en belangengroepen protesteren tegen verkoop van gevoelige data.

Reuters meldt dat Google stelt dat dit soort gevoelige klant- en personeelsdata niet onder het bod valt en dat het bedrijf van plan is zulke data te verwijderen. Voor het anonimiseren van de bedrijfsinformatie zou een externe partij worden ingeschakeld.

Verschillende luchtvaartvakbonden, waaronder die van piloten en cabinepersoneel, vertrouwen die garanties niet. Zij vragen de rechter om de verkoop te blokkeren. Zelfs geanonimiseerde datasets zijn vaak te de-anonimiseren door koppeling met andere bronnen, waardoor identiteit alsnog kan worden herleid — een waterdichte garantie bestaat niet.

Wetgevers en partners protesteren

Ook Springshot, de softwareleverancier van Spirit, heeft juridisch verzet aangetekend. De vrees is dat Google op die manier toegang krijgt tot specifieke technologieën en datasets die niet van Spirit zijn, maar van Springshot zelf — jaren ontwikkelwerk zou zo in andere handen belanden.

Critici kregen intussen steun van 120 leden van het Amerikaanse Congres. Zij stuurden een brief naar Google en Spirit en uiten hun zorgen: innovatie mag volgens hen niet ten koste gaan van de privacy van werknemers of de vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie die binnen dienstverbanden wordt gedeeld.

De kwestie ligt nu bij de faillissementsrechter in New York. Op 6 november wordt beslist wat er met de data gebeurt — een uitspraak die een precedent kan scheppen. Google is immers niet de enige die jacht maakt op realistische bedrijfsgegevens: ook Amazon, OpenAI, Anthropic, Meta en Microsoft zijn zeer geïnteresseerd.

Jacht op oprichters en datasets

Tientallen startups in de VS zien kansen in dit gat in de markt. Zowel nieuwkomers als bestaande spelers kopen informatie op van oprichters die stoppen, bewerken deze datasets en verkopen ze vervolgens door aan AI-labs.

Met zulke verzamelingen worden zogenaamde RL-gyms (reinforcement learning-omgevingen) opgezet: gereconstrueerde, realistische werkomgevingen waarin AI-agents kunnen oefenen met taken en besluitvorming.

Een voorbeeld is AfterQuery, vorig jaar opgericht door twee Gen Z-studenten. Zij starten met het opkopen van databases met code en bedrijfsdata van failliete startups en proberen via GitHub contact te leggen met voormalig oprichters, meldt The Information. In hun eerste jaar verwerven ze al tientallen datasets, die ze verwerken en doorverkopen aan AI-labs.

Unicorn in anderhalf jaar

AfterQuery verkoopt nu complete datapuntenpakketten voor sectoren als belastingdienst, financiën, IT en zorg, inclusief opdrachten, besluitvormingsprocessen en stapsgewijze redeneringen — precies wat AI-agents nodig hebben. Anderhalf jaar na oprichting claimt de startup een waardering van 3,2 miljard dollar.

Een ander bedrijf, Turing, heeft project Lazarus opgezet dat zich specifiek richt op bedrijfsinformatie van gefaalde ondernemingen. Alle operationele data is welkom: van klantenserviceprocedures tot hoe softwarebugs worden verholpen.

Turing belooft de data te anonimiseren voordat die aan AI-labs wordt verkocht. Hoe waardevoller de informatie, hoe hoger de prijs; Turing is bereid tot 1 miljoen dollar te betalen. Ook Europese bedrijven mogen zich melden, maar het bedrijf geeft geen duidelijkheid over hoe ze de strengere privacyregels in Europa willen omzeilen.

Zélf verkopen bij liquidatie

Ondernemers kunnen er natuurlijk ook zelf voor kiezen hun data te gelde te maken bij stoppen of liquidatie. Zo ontdekte Cielo24-oprichter Shanna Johnson dat haar bedrijf na dertien jaar een enorme digitale erfenis had: Slack-gesprekken, tickets, e-mails, Google Drive-bestanden en projectmateriaal. Waarom zou dat stof moeten vangen? Forbes meldt dat ze er uiteindelijk enkele honderdduizenden dollars voor ontvangt.

SimpleClosure, de startup die Johnson hielp bij de liquidatie, heeft hiervan geleerd en richtte AssetHub op, een marktplaats waar startups hun sourcecode en bedrijfsdata kunnen verkopen.

Het platform heeft het afgelopen jaar bijna 100 transacties gefaciliteerd. Gewoonlijk betaalt een koper tussen de 10.000 en 100.000 dollar per bedrijf. SimpleClosure stelt dat het zo ongeveer 1 miljoen dollar heeft teruggehaald voor oprichters.

Toestemming en transparantie

De handel breidt zich snel uit naar bestaande bedrijven, die vaak veel grotere en langer opgebouwde datasets bezitten — en dat drijft de prijzen op. Kopers zullen de data bewerken zodat die verhandelbaar en bruikbaar wordt voor trainingsdoeleinden.

Big tech experimenteert ook intern met employee data. Zo weten medewerkers bij SpaceX sinds augustus dat hun digitale uitwisselingen worden gebruikt om chatbot Grok te trainen; CEO Elon Musk moedigt hen aan voorbeeldgedrag te tonen.

Wat de rechter op 6 november ook beslist over het Google-bod, het is waarschijnlijk dat er nog veel juridische procedures zullen volgen. Eén ding staat vast: in al die digitale bedrijfsarchieven is nooit expliciet toestemming gevraagd aan de mensen van wie de data afkomstig is om als trainingsmateriaal voor AI-agents te dienen — en zij ontvangen er geen vergoeding voor.