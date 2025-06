Enorm Blauw Wezen Na Decennia Weer Gespot in Eilandgrot: Wetenschappers Staan Versteld

Wat een krab-belovende ontdekking.

Tijdens een verkenningstocht in een grot in India stuitten speleologen op een enorme blauwe krab, wat de eerste keer in 150 jaar was dat deze bedreigde soort in deze regio werd waargenomen, volgens een belangrijke studie die op 26 mei gepubliceerd werd in het peer-reviewed tijdschrift Journal of Threatened Taxa.

De onderzoekers waren een “kleine grot” op Car Nicobar aan het verkennen — het noordelijkste eiland van de Nicobar-archipel aan de oostkust van het subcontinent — toen ze per ongeluk stuitden op het blauwgrijze dier, verstopt in een van de spleten, zo meldde de Miami Herald.

De krab bleek een roofkrab te zijn, het grootste landarthropod ter wereld, die tot 3 voet lang kan worden en een maximaal gewicht van 11 pond kan bereiken.

Dit specifieke exemplaar, een mannetje, was slechts ongeveer vijf inch lang en woog ongeveer 2,6 pond.

De soort staat beter bekend als de kokoskrab, vanwege zijn voorkeur voor het openbreken van de harde schil van kokosnoten met zijn notenkraker-achtige klauwen, waarvan de knijpkracht wordt vergeleken met de beet van een leeuw.

Hoewel wijdverspreid in de Indo-Pacifische regio, wordt de kokoskrakende krab bedreigd door habitatvernietiging en andere menselijke activiteiten, evenals door natuurlijke rampen zoals tsunami’s.

Na de tsunami in 2004 die ecosystemen in de Andaman- en Nicobararchipel verwoestte, reisden wetenschappers naar de regio om te onderzoeken welke soorten hadden overleefd.

Zij vonden kokoskrabben op verschillende eilanden, maar niet op Car Nicobar.

Deze laatste waarneming markeert de eerste bevestigde waarneming van deze ongewervelde op het eiland sinds 1874.

Wetenschappers geloven dat dit specifieke exemplaar mogelijk is aangetrokken door een nabijgelegen stapel kokosnoten en menselijk afval, wat gevaarlijk kan zijn omdat “krabben verstrikt kunnen raken of schadelijke materialen kunnen inslikken.”

Helaas is het lokaliseren van kokoskrabben uitdagend vanwege hun nachtelijke aard en slecht begrepen gewoonten.

“Voor soorten zoals kokoskrabben, die zeldzaam, ontwijkend of in uitdagende omgevingen leven, bieden toevallige waarnemingen waardevolle inzichten in de aanwezigheid, het gedrag of de habitatvoorkeuren van de soorten die anders ongedocumenteerd zouden blijven,” schreven de onderzoekers.

Een van de vreemdste gewoonten van de krabben is misschien wel hun ‘kussengevecht’ tijdens het paren.

Met behulp van röntgenfilms en digitale audio ontdekten Japanse wetenschappers dat de ongewervelden elkaar tijdens elke fase van de seks — voorspel, orgasme en zelfs de krabbenvariant van knuffelen daarna — aanspreken met klikken en tikken.