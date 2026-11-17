Schrijver, vertaler en theaterproducent Allard Blom is woensdagavond benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Han ter Heegde van Gooise Meren reikte hem de onderscheiding uit in Singer Laren, meteen na de voorstelling van de musical PIAF, waarvoor Blom zowel het script schreef als de regie van de huidige reprise verzorgde.

De uitreiking vond plaats direct na de voorstelling in Singer Laren.

Omringd door familie, vrienden, collega’s en het aanwezige publiek kreeg hij de decoratie opgespeld. Blom liet weten diep onder de indruk en blij verrast te zijn: hij had dit totaal niet verwacht en voelt zich vereerd dat zijn jarenlange werk op deze manier wordt erkend, zeker op een avond waarop een voorstelling centraal staat waaraan hij persoonlijk zo nauw betrokken is.



Blom behoort al meer dan een kwart eeuw tot de vooraanstaande schrijvers en vertalers binnen het Nederlandse en Vlaamse musicaltheater. Zijn naam is verbonden aan tientallen oorspronkelijke musicals en toneelbewerkingen, evenals aan Nederlandstalige versies van internationale producties. Tot zijn werk behoren onder andere de musicals 40-45, Blind Date, Wat Zien ik en Voor Haar, en hij vertaalde grote titels als The Bodyguard, Hairspray, Grease en The Sound of Music.

Omringd door familie, vrienden en publiek kreeg Blom de onderscheiding opgespeld.

Voor zijn oeuvre ontving Blom verschillende prijzen. Zo won hij in 2009 een Musical Award voor zijn liedteksten bij Op Hoop van Zegen en in 2023 behaalde hij de Musical Award voor Beste Script en Dialogen voor Blind Date.



Naast zijn rol als schrijver en vertaler is Blom mede-eigenaar van productiehuis De Theater BV. Dit bedrijf richt zich onder meer op het ontwikkelen en produceren van oorspronkelijk Nederlandstalig theater. Onder zijn vlag zijn ook producties tot stand gekomen met bijzondere maatschappelijke en historische relevantie, zoals Trompettist in Auschwitz en Soldaat in verzet.