Weet je niet wat je de theaterfanaat in jouw familie met de feestdagen moet geven? Theaterkrant nam het werk uit handen en zette de tien leukste theatercadeaus van dit moment voor je op een rij.

BOEK: Toneelteksten en interviews uit De Nieuwe Toneelbibliotheek

De pocketuitgaven van De Nieuwe Toneelbibliotheek zijn ideale geschenkjes voor wie van toneelteksten houdt. Heeft dat ene familielid het constant over de nieuwste voorstelling van Het Zuidelijk Toneel? Geef ze de volledige tekst van I Like Art and Art Likes Me in een charmant klein boekje. De verzameling telt inmiddels 1033 titels, waaronder ook gesprekken met makers als Jetse Batelaan, Marien Jongewaard, Sanne van Rijn en anderen, en je bestelt ze eenvoudig online.

€ 15,00, via De Nieuwe Toneelbibliotheek.

Pocketuitgaven uit De Nieuwe Toneelbibliotheek zijn compacte cadeaus voor toneelliefhebbers.

MERCHANDISE: Kerstballen van Theaterfestival De Parade

Bestaat het perfecte kerstcadeau niet? De Parade bewijst van wel. Deze mondgeblazen en handbeschilderde kerstballen brengen het reizende festival in de kerstboom. Voor de echte paradefan zijn het kleine, glinsterende kunstwerkjes: verkrijgbaar in de vorm van de herkenbare Zweefmolen, de Aquarius-bar of de theatertent The Shambles.

€ 22,50/€ 24,50 per stuk, of € 57,50 voor alle drie de varianten, via De Parade Webshop.

Mondgeblazen en handbeschilderde Parade-kerstballen als glinsterend cadeau.

MERCHANDISE: T-shirts van Theater Utrecht

Vind je een kerstbal te zoet voor de ‘theater baddie’ aan jouw boom? De T-shirts van Theater Utrecht zijn juist allesbehalve braaf. Deze opvallende merch afkomstig van voorstellingen van Naomi Vellisariou is gemaakt van 100% duurzaam katoen van De Katoenfabriek. Verkrijgbaar in diverse maten, en gegarandeerd een goede ijsbreker aan tafel bij het kerstdiner. Kies een opdruk die past bij de ontvanger, zoals ‘TOO TIRED TO FUCK’ of ‘HORNY MOTHER AND GOD’ (de laatste doet het trouwens ook goed op Moederdag).

‘TOO TIRED TO FUCK’ – T-shirt nu in de aanbieding voor € 15,00; andere shirts € 25,00 via Theater Utrecht.

BOEK: Nederlands Dans Theater | 60

Dit speciale jubileumboek viert het zestigjarig bestaan van Nederlands Dans Theater. Aan de hand van sfeervolle fotografie — onder anderen door Ed van der Elsken, Maria Austria, Erwin Olaf en Rahi Rezvani — vertelt het boek de geschiedenis van het gezelschap. Bij veel foto’s lees je korte anekdotes, herinneringen of toelichtingen van (oud-)dansers, toneelmeesters en muzikanten die belangrijk waren voor NDT. Het boek is online in te zien en te bestellen.

€ 29,95, via Nederlands Dans Theater.

MERCHANDISE: URLAND ‘Buy Me a Drink and I’ll Tell You a Story’-pin

Op zoek naar een klein, leuk presentje — bijvoorbeeld voor een dobbelspel binnen je toneelgroep? Deze pin is een prima keuze voor fans van het Rotterdamse performancecollectief URLAND. Speld ‘m op je tas of jas en laat de stem van Thomas Dudkiewicz in de podcast Buy Me a Drink and I’ll Tell You a Story ondertussen spannende verhalen in je oren fluisteren.

€ 7,50, via de webshop van URLAND

ACCESSOIRE: Scenery Bags, tassen gemaakt van ‘theaterafval’ van Broadwayproducties

Voor de musicalliefhebbers: ken je iemand die elk nummer uit Funny Girl meezingt, compleet uitflippert bij Wicked of meedanst op de choreografieën van Hairspray? Op de site van Scenery Bags vind je een ruime keuze. Het bedrijf recyclet oude decorelementen van Broadwayshows en verwerkt ze tot tassen, sieraden en zelfs kerstballen. Zo geef je een stukje Broadway cadeau dat de ontvanger dagelijks kan gebruiken.

Vanaf € 27,95, via de website van Scenery Bags.



BOEK: ‘Meisjesbotjes jongensbotjes’ van Simon van der Geest

Dit werk van schrijver, dichter en theaterdocent Simon van der Geest is geschreven als toneelstuk dat zich uitstekend leent om te lezen en te spelen. Een jongen en een meisje raken verdwaald in een donker bos. Zij vindt de spanning heerlijk, hij wil vooral zo snel mogelijk weg als er in de verte akelig gehuil klinkt. Het blijken een wolf en een wolvin te zijn die lopen te kibbelen — ze zijn pas getrouwd en hij nam haar die avond mee uit eten in het bos. Drie keer raden wat er op de menukaart staat…

Meisjesbotjes jongensbotjes is spannend en toegankelijk voor jonge kinderen, met vijf rollen om thuis of in de klas uit te voeren of gewoon voor te lezen. Sander Janssens noemde het een ‘geweldige kennismaking met het lezen én spelen van theater’. Twijfel je nog? Lees dan zijn uitgebreide lof in de boekbespreking.

€ 18,99, via Uitgeverij Querido

THEE: Toi Toi Thee van Het Nationale Theater

In het theater wenst men elkaar vaak ‘toi toi toi’ voor veel succes op het podium. Deze thee is een warm (of verfrissend koud) geschenk voor wie binnenkort een spannende voorstelling speelt. De blend van groene en witte thee met verveine, citroengras, cassis en rozenblad is ideaal om het lijf op te warmen in de winter — of als alcoholvrije ‘champagne’ bij een première.

€ 7,50, via de theaterwinkel van Het Nationale Theater.

BOEK: Eerste hulp bij theater

Heb je een lootje getrokken met iemand die theater studeert, een opleiding tot (theater)docent volgt of al (theater)lesgeeft? Dit boek helpt stap voor stap bij het denken over, kijken naar en creëren van theater, zonder dat je verstrikt raakt in losse ideeën. Het is primair bedoeld als educatief en inspirerend materiaal voor wie theater wil maken met kinderen en jongeren.

€ 15,00, via de website van MAAS theater en dans.

MAGAZINE: Het Theaterjaarboek van Theaterkrant

Het ultieme cadeau voor de echte theaterliefhebber is natuurlijk het Theaterjaarboek van Theaterkrant Magazine. Met achtergrondartikelen, foto’s, cijfers en ranglijsten geeft dit nummer een overzicht van de actuele situatie in toneel, dans, opera, cabaret, jeugdtheater en musical. Wil je uitpakken? Neem dan een (kennismakings)abonnement op het magazine: vier keer per jaar valt het onafhankelijke vakblad bij de gelukkige abonnee op de mat.

Het Theaterjaarboek 2025/2026 is de november-editie van Theaterkrant Magazine. Haal dit nummer los voor € 15 bij een verkoopadres of probeer ons abonnement. Een particulier abonnement kost € 75 per jaar. Studenten, CJP-leden, CKV-docenten en ACT-leden betalen € 36 per jaar.