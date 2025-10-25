Ontdekt: 185 miljoen jaar oude ‘zwaarddraak’ reptiel fossiel in Engeland!

Een recentelijk ontdekte fossiel langs de kust van Engeland is geïdentificeerd als een nieuwe soort van een beroemde “zwaarddraak” reptiel, dat de zeeën domineerde tijdens de Jura-periode.

Het bijna complete fossiel van een ichthyosaurus is benoemd tot Xiphodracon goldencapensis, wat letterlijk “zwaarddraak van Dorset” betekent, na de vondst op de Jura-kust in het rustige Engelse graafschap.

Ichthyosauriërs waren mariene reptielen die het midden hielden tussen een haai, een barracuda en een zwaardvis. Het exemplaar dat in Dorset werd opgegraven had markeringen op zijn schedel die erop wezen dat een roofdier mogelijk zijn hoofd had gebeten en het had gedood, aldus het team dat de ontdekking documenteerde in een op donderdag gepubliceerde studie.

Het fossiel werd oorspronkelijk in 2001 ontdekt en ging over van het ene museum naar het andere, voordat experts het dit jaar eindelijk konden analyseren.

De wetenschappers verklaren dat de ichthyosaurus wordt geclassificeerd als een marien reptiel in plaats van een typische dinosaurus omdat het uitsluitend in water leefde. Het ontdekte exemplaar werd geschat op 185 miljoen jaar oud — lang voordat de populatie van de soort een hoogtepunt bereikte.

“Het is een ontbrekend stukje van de puzzel in de evolutie van ichthyosauriërs,” zei Dr. Dean Lomax, die medeauteur was van de studie.

De nieuw geïdentificeerde reptiel was ongeveer 3 meter lang en had kenmerken die ontbreken bij de meeste ichthyosauriërs, inclusief een prong-achtige neus bij zijn neusgaten, een enkele gigantische oogkas, en een scherpere snuit die gebruikt werd om prooien te spiesen.

“De ledematen en tanden zijn misvormd op een manier die wijst op ernstig letsel of ziekte terwijl het dier nog leefde,” legde mede-auteur Dr Erin Maxwell uit.

In de loop der jaren zijn er vele andere resten van verschillende ichthyosauriërs aangespoeld aan de Jura-kust van Dorset. Fossielenzoeker Chris Moore, die wordt gecrediteerd voor de vondst van het Xiphodracon goldencapensis fossiel, vertelde aan de BBC dat hij sindsdien nog 15 andere heeft gevonden.

“Ik wil niet opscheppen over mijn ichthyosauriër-talenten, maar ik heb er een paar gevonden,” grapte hij.

Moore zei dat hij van plan is om de baanbrekende ontdekking te vieren met “champagne of een kopje thee.”

In 2023 identificeerde een andere groep onderzoekers een fossiel dat op de Jura-kust van Dorset werd opgegraven als een nauwe “zus” van de moderne krokodil — maar dan zonder een voorste paar poten.

De Turnersuchus hingleyae bestond tijdens dezelfde periode als de Xiphodracon goldencapensis, maar was gemiddeld een hele meter kleiner.