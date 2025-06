De NAVO-conferentie in Den Haag staat op het punt om van start te gaan. In het hele land worden jongeren op de hoogte gebracht van de NAVO met de ‘NAVO door Nederland’-tour. Hoe kijken jongeren eigenlijk aan tegen deze organisatie en wat weten ze ervan? Aan eerstjaars mbo-studenten van het Grafisch Lyceum in Utrecht wordt een speciale les over de NAVO aangeboden, met nadruk op het thema vrede en veiligheid, zo bericht EenVandaag.

In de gesprekken met de mbo-studenten komt naar voren dat veiligheid een essentieel onderwerp is. Een student merkt op dat het nuttig is om over de NAVO te leren: “Als er oorlog uitbreekt, zijn wij het die mogelijk opgeroepen worden voor militaire dienst.”

‘Mbo-studenten voelen zich vaak over het hoofd gezien’

Volgens Dylan Ahern, oprichter van de Kiesmannen, voelen mbo-studenten zich doorgaans niet goed vertegenwoordigd in publieke discussies. “Het lijkt alsof hun meningen niet belangrijk zijn. Daarom is het cruciaal dat ook zij betrokken worden bij deze kwesties, aangezien Europeanen steeds zelfstandiger moeten opereren.”

Bureau De Kiesmannen

Al wekenlang worden jongeren bijgepraat over de NAVO. De vorm en inhoud van deze lessen worden verzorgd door Bureau De Kiesmannen, met financiële steun van het ministerie van Defensie.

Wisselende reacties

De meningen van mbo-studenten over de lessen zijn verdeeld. Een student uit bezorgdheid over het idee van vrede door wapengebruik: “Dat lijkt me zelfs een beetje propaganda.” Anderen vinden de lessen echter zeer waardevol. “Dit initiatief vanuit school is uitstekend, omdat het handig is om hier meer over te weten voor onze toekomst,” zegt een student. Weer een ander meent dat dit eigenlijk niet de verantwoordelijkheid van de school is, maar vindt het toch belangrijk dat jongeren begrijpen wat de NAVO inhoudt.

Degelijke voorbereiding

Maar wat onthouden de studenten nu echt van een les van De Kiesmannen? “De belangrijkste les is misschien wel dat je je goed moet voorbereiden op wat er kan gebeuren,” licht een student toe.