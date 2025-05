Ecbo heeft in opdracht van het Ministerie van Onderwijs een studie uitgevoerd naar het rekenexamen. Het blijkt dat vrijwel alle studenten slagen. Van de bijna 40.000 studenten op niveau 2 zijn er minder dan 350 die het rekenexamen ook na drie pogingen niet hebben gehaald. Als studenten een 4,5 scoren, kunnen zij nog steeds hun mbo-diploma behalen door dit cijfer te compenseren met een voldoende voor Nederlands. Met deze mogelijkheid hebben uiteindelijk 179 studenten hun diploma niet behaald vanwege de rekentoets.

Ondersteuning voor studenten met dyscalculie

De meeste scholen merken dat studenten de toets zonder extra lessen al gemakkelijk halen. Daarom bieden zij gedurende het schooljaar ondersteuning aan studenten die moeite hebben met rekenen. Slechts enkele studenten per klas hebben deze extra begeleiding nodig. Volgens het onderzoek slagen zelfs studenten met dyscalculie voor het rekenexamen, mits zij voldoende begeleid worden. Niet alle scholen zijn echter op de hoogte van de beschikbare middelen hiervoor.

Aansluiting bij de belevingswereld van studenten

Bijna alle mbo-instellingen gebruiken voor het rekenexamen toetsen die ontworpen zijn door de coöperatie examens mbo (CEM). Docenten hebben veel vertrouwen in deze toetsen en geven aan dat de opdrachten goed aansluiten bij de belevingswereld van de studenten. Studenten krijgen voldoende tijd om de toets te maken en mogen hulpmiddelen zoals een rekenmachine gebruiken. Tijdens een conferentie over rekenonderwijs in het mbo uitten sommige docenten echter hun zorgen over of de moeilijkheidsgraad van het examen niet verhoogd zou moeten worden.