Artsen dichtbij genezing HIV met baanbrekende ontdekking: “Zoiets nog nooit gezien!”

Wereldwijd leven naar schatting 39 miljoen mensen met HIV. Hoewel behandelopties beschikbaar zijn die hen een lang en gezond leven kunnen bieden, is er nog geen definitieve genezing voor het virus.

Antiretrovirale therapie (ART), de huidige meest effectieve behandeling, kan de HIV-niveaus in het lichaam zo verlagen dat het virus bijna niet meer te detecteren is.







Naar schatting leven 39 miljoen mensen wereldwijd met HIV.

Desondanks blijft het virus zich kunnen verbergen in bepaalde witte bloedcellen, wat een grote uitdaging vormt voor de volledige uitroeiing ervan.

Australische onderzoekers hebben onlangs een nieuwe soort lipide nanopartikel, genaamd LNP X, ontwikkeld die mRNA kan afleveren aan deze moeilijk bereikbare cellen.

Eenmaal binnen zorgt het mRNA ervoor dat de cellen het verborgen virus onthullen, wat het mogelijk maakt voor het immuunsysteem of aanvullende therapieën om het virus te identificeren en te vernietigen.

Paula Cevaal, onderzoekspartner bij het Doherty Instituut en mede-eerste auteur van de studie, vertelde aan de Guardian dat deze wetenschappelijke doorbraak “eerder voor onmogelijk werd gehouden.”

“In het veld van biogeneeskunde bereiken veel zaken uiteindelijk de kliniek niet — dat is de harde realiteit; ik wil geen mooier beeld schetsen dan de werkelijkheid,” zei Cevaal.







Onderzoekers in Australië hebben een innovatieve lipide nanopartikel ontwikkeld, LNP X genoemd, die mRNA in witte bloedcellen met HIV kan afleveren (hier afgebeeld).

“Maar specifiek op het gebied van HIV-genezing hebben we nog nooit iets gezien dat zo goed werkt als dit, in termen van hoe effectief we dit virus kunnen onthullen,” voegde Cevaal toe.

“Vanuit dat oogpunt zijn we erg hoopvol dat we dit soort reacties ook bij dieren kunnen zien, en dat we dit uiteindelijk bij mensen kunnen doen.”

De resultaten zijn vorige week gepubliceerd in het tijdschrift Nature Communications.

Hoewel het nog jaren kan duren voordat deze behandeling in menselijke klinische proeven wordt getest, zijn de implicaties enorm.

De bevindingen dragen bij aan de nieuwste wetenschappelijke vooruitgang die suggereert dat een genezing voor HIV in zicht kan zijn.

Vorig jaar gebruikten onderzoekers in Amsterdam gentechnologie om alle sporen van het virus uit cellen in het laboratorium te verwijderen.

En afgelopen juli werd een 60-jarige man uit Duitsland verklaard als HIV-vrij, waarmee hij de zevende persoon werd die genezen werd verklaard.