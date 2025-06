In Zeeland zijn veel studenten afhankelijk van de trein om op hun onderwijsinstelling te geraken. Bij Scalda voelen ze de impact van de staking sterk. “Een groot deel van onze studenten is afhankelijk van de trein om naar school te komen,” zegt woordvoerster Karin de Bruijn. “De meesten vinden echter wel een manier; ze carpoolen of worden door ouders gebracht.”

Creatieve oplossingen voor Scalda-studenten

Studenten van Scalda die niet naar school kunnen komen, moeten dit melden bij hun mentor. Afhankelijk van de locatie en de studierichting worden er alternatieven geboden, zoals het verplaatsen van lessen. Het is echter geen optie om alle studenten vrij te geven. “Van studenten die normaal gesproken naar school kunnen komen, verwachten we dat ze er ook zijn,” licht de Bruijn toe.

Afhankelijkheid van openbaar vervoer

Op de HZ is eveneens een groot deel van de studenten afhankelijk van het openbaar vervoer om de collegezalen te bereiken. Er zijn voorstellen gedaan om lessen met een week uit te stellen. Veel studenten slagen er echter in om op eigen gelegenheid naar de hogeschool te komen, aldus een woordvoerder.

Cambridge Engels examen

Voor middelbare scholieren die het Cambridge Engels examen op de hogeschool in Vlissingen moeten afleggen, komen de stakingen bijzonder ongelegen. Scholieren uit de wijde omgeving reizen normaal gesproken naar Vlissingen voor dit examen. Stefan Hopmans van de hogeschool vertelt dat ze binnen twee dagen een vervoersoplossing moesten vinden. Scholieren uit Bergen op Zoom worden nu per bus naar Vlissingen vervoerd.

Oplossing voor examinatoren

De HZ heeft ook voor de examinatoren, die uit verschillende delen van het land moeten komen, een oplossing bedacht. Studenten helpen door examinatoren die van het openbaar vervoer afhankelijk zijn op te halen en thuis te brengen. Hiervoor mogen zij gebruik maken van de auto’s van de HZ.