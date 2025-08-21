Hans Klok Woedend op Victor Vlam: Bekijk de Felle Uithaal Hier!

Ophef in De Oranjezomer

Een memorabel televisiemoment van de afgelopen zomer was zonder twijfel de aflevering van De Oranjezomer waarin een felle confrontatie plaatsvond tussen Bram Moszkowicz en Gordon enerzijds en journalist Victor Vlam anderzijds. Deze intense botsing (zie video) heeft indruk gemaakt op Hans Klok, die duidelijk zijn mening niet onder stoelen of banken steekt: “Die Victor Vlam, dat is echt een onuitstaanbare vent,” verklaart hij.

De aanleiding voor deze televisieconfrontatie was een opmerking van Victor over de ‘bonuszoon’ van Gordon, die verscheen in Gordon’s realityshow. Victor suggereerde dat er meer aan de hand was tussen Gordon en de veel jongere man, wat Gordon als zeer kwetsend ervoer. Hierop reageerde Victor met: “Dat eeuwige slachtofferschap van Gordon…”, bekijk de video hieronder.

4:00 Victor Vlam ziet boze Gordon bij De Oranjezomer: ‘Dat constante slachtofferschap…’

‘Echt een onuitstaanbare vent’

Bram nam het op voor Gordon, wat resulteerde in een hevige discussie. Hans Klok schaart zich ook achter Bram en Gordon. “Ik vind die journalist Victor Vlam echt een onuitstaanbare vent, met zijn schandelijke suggestie dat er iets meer speelde tussen Gordon en zijn bonuszoon Aman. Toen ik die serie keek, was daar absoluut geen bewijs voor,” aldus zijn verklaring in het tijdschrift Weekend.

Hoogst bedenkelijk

“Gordon helpt gewoon iemand die anders niet veel kansen zou krijgen. En dan moet je dit soort dankbaarheid ervaren, dat een buitenstaander beweert: ‘Je zit steeds aan die jongen.’ Wanneer ik mijn stiefzoon zie, omhelzen we elkaar ook en geven we elkaar een kus. Dit is hoogst bedenkelijk gedrag van die journalist,” stelt hij verontwaardigd.

Vergelijkbare berichten

Beoordeel dit post