Paradise Hotel-Mert Onder Vuur: Gedrag Na Winst Vraagt Om Uitleg!

De ontknoping van Paradise Hotel heeft heel wat stof doen opwaaien. Mert en Chinouk leken het ideale paar te vormen, maar Mert had slechts één doel voor ogen: de finale bereiken en de hoofdprijs winnen. Dit doel heeft hij bereikt, echter ten koste van Chinouk, die met een gebroken hart achterbleef. De opnames zijn al enige tijd geleden afgerond en onlangs deelden de deelnemers hun ervaringen over de finale via TikTok.

Op donderdagavond waren de mannen van Paradise Hotel live op TikTok aanwezig. Ze gaven hun reacties op de finale nadat ze deze hadden bekeken. Mert en Chinouk stonden in de finale lijnrecht tegenover elkaar om te ontdekken of hun gevoelens echt waren of dat het allemaal spel was. Mert gaf toe dat hij het spel speelde en legde aan Chinouk uit dat haar gedrag de reden was dat hij uiteindelijk de overwinning naar zich toetrok.

Volgens Mert is Chinouk te jaloers en kan ze niet goed tegen kritiek. Hij beschrijft zichzelf als rustig en logisch denkend. “Dat is iets waar jij aan moet werken. Ik hoop dat je dat meeneemt in je verdere zoektocht,” zei hij tegen haar.

Overdreven reacties

“Ik heb die TikToks van haar gezien, en ik vind dat ze nu echt overdrijft. Je kent elkaar maar twee à drie weken,” zegt Jeffrey, die van mening is dat Chinouk nog nooit echt iets zwaars heeft meegemaakt. “Als je echt zware dingen hebt ervaren, zou je niet zo diep in deze situatie duiken,” concludeert hij.

Mert benadrukt dat het “gewoon een spel” is, “allemaal strategie.” Darren voegt hieraan toe: “Ja, het is een spel. Maar zij heeft zich wel geopend. Ze heeft echt gevoelens gekregen en dat is gewoon fucked up.”

Herbert, die ook in de halve finale stond, doet ook een duit in het zakje. “Je hebt het spel gewoon goed gespeeld. Punt.” Jeffrey merkt op dat het een gevaarlijk spel is en dat je het risico loopt gekwetst te worden als je je openstelt.

‘Als je al gewonnen hebt, is het spel dan niet voorbij?’

Dinant, bekend van Proppers op Mallorca, zit samen met Herbert en Darren en stelt een kritische vraag aan Mert. Hij vraagt zich af waarom Mert doorging met zijn verhaal nadat hij al de prijs van 20K had gewonnen. “Maar als je al gewonnen hebt, dan is het spel toch voorbij? Dan hoef je toch niet meer te spelen?” reageert Mert kortaf: “Ja, dat klopt.”

“Ik snap wat je zegt over adrenaline. Maar dat is hetzelfde als vreemdgaan terwijl je dronken bent en dan zeggen: ‘het was de alcohol’,” zegt Dinant. “Het is een moment van adrenaline dat je daar ervaart. Je moet echt meedoen aan zoiets om die spanning te begrijpen.”

Dinant eindigt met een lach: “Ja man, ik weet hoe het is.”

Na de finale heeft Chinouk via TikTok ook van zich laten horen. Ze deelt een flinke sneer uit naar Mert:

Headerfoto: RTL