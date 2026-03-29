De Zuid-Koreaanse toneelkunstenaar en componist Jaha Koo is dit jaar de laureaat van de prestigieuze International Ibsen Award, zo heeft de Noorse overheid vandaag aangekondigd ter gelegenheid van Henrik Ibsens geboortedag. Deze onderscheiding, die vaak wordt beschouwd als de ‘Nobelprijs voor theater’, gaat gepaard met een geldprijs van bijna 230.000 euro. Koo voltooide zijn master aan het DAS Theatre in Amsterdam in 2016 en is vanaf 2023 verbonden aan Theater Utrecht.

De International Ibsen Award, opgericht in 2007 door de Noorse regering, wordt erkend als een van de meest significante onderscheidingen in de theaterwereld. Deze prijs is bedoeld om theatermakers te eren ‘die een nieuwe artistieke dimensie hebben gebracht in de dramawereld’. Eerder werd deze eer toegekend aan grootheden zoals Peter Brook, Peter Handke, Heiner Goebbels en de theatergroep Forced Entertainment.

Jaha Koo combineert in zijn voorstellingen elementen zoals muziek, video, tekst en installaties om vaak over het hoofd geziene verhalen te vertellen. De jury looft vooral de manier waarop zijn werk de grenzen tussen culturen, talen en historische contexten overschrijdt, en theater gebruikt als een platform voor complexiteit en nuance. Het juryrapport vermeldt:

In een wereld waarin groter en luider vaak als synoniemen voor beter worden gezien en geprezen, vermijdt hij het luidruchtige en bombastische en kiest hij voor het intieme, het fijngevoelige en het kleine – bijna als een elegant kamerorkest, maar vaak met scherpe sociaal-politieke kritiek en diepgaande reflecties op thema’s als identiteit, ontworteling en de erosie van democratische waarden. Zijn theater vormt een brug tussen plaatsen zoals Seoul en Gent; het behandelt de geschiedenis van kolonialisme en de persoonlijke gevolgen van imperialisme; het verkent voortdurend mogelijkheden en hoop. Zijn werken zijn niet vastgeklonken aan het verleden, maar streven naar begrip van de complexiteit en de voortdurende invloed ervan op het heden. Hij biedt perspectieven die het publiek uitnodigen om verder te kijken dan de grenzen van hun huidige situatie, getoond in de magische werelden die hij op het toneel schept.

Jaha Koo, die tegenwoordig in Gent woont en werkt, was voorheen verbonden aan het productiehuis CAMPO. Sinds 2023 is hij ook actief bij Theater Utrecht. Samen ontwikkelden zij de voorstelling Haribo Kimchi, die in 2024 in première ging op het Kunstenfestivaldesarts in Brussel. In dit stuk verkent Koo de rol van voedsel als toevluchtsoord voor mensen die vervreemd zijn van hun eigen cultuur en thuis. Haribo Kimchi werd geselecteerd voor het Vlaams Theaterfestival en genomineerd voor de VSCD mime prijs in Nederland. In 2025 werd Koo een vast lid van Theater Utrecht toen hij zich aansloot bij de artistieke kern als een van de zes ‘huismakers’.

Koo blijft internationaal toeren met Haribo Kimchi. Op 15 en 16 april is de voorstelling weer te zien in theater Frascati in Amsterdam. Momenteel werkt hij samen met LOD en Theater Utrecht aan een nieuwe productie, Born to be K to be Pop, die in 2027 in première zal gaan. Hierin onderzoekt hij de invloed van K-Pop binnen een hyperkapitalistische samenleving.

Koo beschouwt de onderscheiding niet alleen als erkenning voor zijn eigen werk, maar ook ‘als een eerbetoon aan alle kunstenaars die het conventionele theater overstijgen en werk creëren dat mensen bereikt die zich normaal niet door theater aangesproken voelen’.

De prijsuitreiking zal plaatsvinden tijdens het Internationale Ibsen Festival in het Nationaal Theater in Oslo in september.