Ter ere van zijn tienjarig bestaan heeft het Gieskes-Strijbis Fonds besloten het prijzengeld van de Podiumprijs structureel te verhogen van € 150.000 naar € 245.000. Dit nieuws werd vandaag door het privévermogensfonds aangekondigd. De genomineerden voor dit jaar zijn Dunja Jocić, Florian Myjer, Cheroney Pelupessy, Jef Van gestel en Diamanda La Berge Dramm.

Deze prijsverhoging geldt zowel voor de winnaars als voor de andere genomineerden. Voortaan ontvangen de twee winnaars elk € 70.000, een stijging ten opzichte van de € 60.000 in voorgaande jaren. De resterende drie genomineerden krijgen elk € 35.000, een significante verhoging van het vorige bedrag van € 10.000. Hierdoor stijgt het totale uitgekeerde bedrag structureel van € 150.000 naar € 245.000.

In 2017 introduceerde het Gieskes-Strijbis Fonds de Podiumprijs met als doel het ‘vrij denken en verbeelden te bevorderen’. Elk jaar worden twee podiumkunstenaars in het midden van hun carrière beloond die volgens het fonds ‘een uitzonderlijke bijdrage leveren aan de kwaliteit en diversiteit van de podiumkunsten in Nederland’. Een opvallend kenmerk van de prijs is dat deze niet verbonden is aan een specifieke voorstelling of project. De winnaars kunnen het prijzengeld vrij besteden om hun artistieke praktijk te verdiepen en nieuwe artistieke wegen in te slaan.

Sinds de oprichting van de prijs in 2017 heeft het Gieskes-Strijbis Fonds via de Podiumprijs al meer dan € 1,35 miljoen geïnvesteerd in de ontwikkeling van podiumkunstenaars halverwege hun carrière. Met deze jubileumeditie zal dat bedrag groeien tot bijna € 1,6 miljoen. Het fonds benadrukt hiermee zijn langdurige toewijding aan kunstenaars die met hun werk bijdragen aan de kwaliteit, innovatie en diversiteit van de podiumkunsten in Nederland.

‘Tien jaar geleden zijn we gestart met de Podiumprijs vanuit de simpele overtuiging dat uitzonderlijke kunstenaars ruimte nodig hebben om risico’s te nemen, nieuwe paden te bewandelen en zich verder te ontwikkelen. Tien jaar later is dat geloof alleen maar sterker geworden’, verklaart fondsdirecteur Floris van Hest. ‘Met deze verhoging van het prijzengeld investeren we dan ook volop in de ruimte die kunstenaars nodig hebben om artistiek te groeien.’

De vijf genomineerden dit jaar zijn violiste, zangeres en componiste Diamanda La Berge Dramm (1991), choreografe en filmmaker Dunja Jocić (1978), theatermaker, acteur en regisseur Florian Myjer (1992), maker, choreografe en danseres Cheroney Pelupessy (1990), en de in Antwerpen geboren acteur, regisseur en tekenaar Jef Van gestel (1981). Ze zijn geselecteerd door een Adviescommissie onder leiding van Tido Visser (Radio France, voorheen Nederlands Kamerkoor), met leden zoals Rajiv Bhagwanbali (Rotterdam Street Culture Week), danseres Igone de Jongh, en theatermakers Bianca van der Schoot en Vincent Wijlhuizen.

Volgens Visser toont de selectie de rijke en diverse aard van de podiumkunsten in Nederland. ‘Hoewel deze kunstenaars vanuit verschillende disciplines opereren, delen ze een uitzonderlijke artistieke eigenheid en de moed om bestaande vormen te doorbreken. Het zijn kunstenaars die niet alleen uitblinken in hun vakgebied, maar ook nieuwe perspectieven openen voor het publiek, medekunstenaars en de ontwikkeling van de podiumkunsten in het algemeen.’

De winnaars worden onthuld tijdens een feestelijke avond op 5 oktober in De Rode Hoed in Amsterdam. De prijs is eerder uitgereikt aan diverse vooraanstaande kunstenaars zoals Bright Richards en Lloyd Marengo (2017), Nicole Beutler en Rose Stories (2018), en anderen tot en met Cherish Menzo en Vernon Chatlein (2024) en Remy van Kesteren en Carolina Bianchi (2025).