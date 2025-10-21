Carolina Bianchi, een veelzijdige schrijver, theaterregisseur en performer, en harpist Remy van Kesteren zijn de laureaten van de Gieskes-Strijbis Podiumprijs 2025. Dit is de meest prestigieuze podiumkunstprijs van Nederland, toegekend aan twee mid-career artiesten die een significante bijdrage leveren aan de kwaliteit en diversiteit van de Nederlandse podiumkunsten. Beiden ontvangen een bedrag van € 60.000 dat zij naar eigen inzicht mogen besteden. Kim Karssen, Gery Mendes en Indie Nile, die ook waren genomineerd, ontvangen ieder € 10.000.

Volgens de beoordelingscommissie, bestaande uit Tido Visser, Rajiv Bhagwanbali, Floor Houwink ten Cate en Igone de Jongh, hebben de vijf genomineerden een uitzonderlijke impact gehad op hun publiek, collega’s en de podiumkunsten in het algemeen. ‘Deze kunstenaars gebruiken hun persoonlijke ervaringen als een bron voor diepgaande reflectie over zichzelf, hun omgeving en de wereld. Ze doorbreken genres en laten zich niet in een hokje stoppen.’

De commissie erkent Carolina Bianchi als een van de vooraanstaande hedendaagse creatievelingen. ‘Haar theaterwerk is aangrijpend, reflectief en transformerend. Bianchi’s teksten en voorstellingen bezitten een overweldigende kracht en laten het publiek zowel euforisch als verbijsterd achter.’

Bianchi, geboren in Porto Alegre, Brazilië, in 1988, heeft recentelijk indruk gemaakt met de eerste twee delen van haar Trilogia Cadela Força, ontwikkeld met haar collectief Cara de Cavalo in São Paulo. Hoofdstuk I: The Bride and the Goodnight Cinderella debuteerde in 2023 op het Festival van Avignon. Hoofdstuk II: The Brotherhood werd in mei 2025 gepresenteerd op het Kunstenfestivaldesarts in Brussel. Deze voorstellingen bieden gedurfde verhalen over seksueel geweld en kunstgeschiedenis. Dit jaar ontving ze de Zilveren Leeuw voor Dans op de Biënnale van Venetië en vorig jaar was ze genomineerd voor de Theo d’Or voor meest grensverleggende podiumprestatie.

Remy van Kesteren, geboren in Zeist in 1989, heeft de grenzen van zijn instrument, de harp, voortdurend verkend. ‘Er zijn weinig musici die zo bepalend zijn geweest voor hun genre als hij’, aldus de commissie. ‘Van Kesteren biedt vernieuwende inzichten, is uitdagend en vormt een belangrijke inspiratiebron voor de volgende generatie harpisten.’

De Gieskes-Strijbis Podiumprijs wordt sinds 2017 door het privéfonds Gieskes-Strijbis uitgereikt ter ondersteuning van ‘vrij denken en creatief verbeelden’. De prijs staat open voor makers uit de disciplines theater, muziektheater, muziek, compositie en dans. De winnaars kunnen het prijzengeld van € 60.000 gebruiken om twee jaar lang hun visie volledig te realiseren. In 2024 waren danser/choreograaf Cherish Menzo en muzikant Vernon Chatlein de gelukkige winnaars.