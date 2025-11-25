Kollektief op Kracht & Chandenie Gobardhan: Grote Winnaars Piket Kunstprijzen 2025!

Chandenie Gobardhan en Kollektief op Kracht vallen in de prijzen bij de Piket Kunstprijzen 2025

Chandenie Gobardhan en het Kollektief op Kracht zijn de trotse winnaars van de Piket Kunstprijzen 2025, waarbij ze elk een bedrag van 6000 euro en een door Joep van Lieshout vervaardigde Hamer in ontvangst mogen nemen. Deze prijzen worden jaarlijks uitgereikt aan jonge, talentvolle kunstenaars die een connectie hebben met Den Haag. Daarnaast wordt Cees Debets van Het Nationale Theater geëerd met de speciale Piket Juryprijs.

De juryleden uit de danssector, Erik Kaiel van danscollectief Arch8 en Mitchell-lee van Rooij van Korzo, prijzen choreograaf en danser Chandenie Gobardhan voor haar innovatieve, relevante en verfijnde stijl. Volgens hen brengt Gobardhan met haar brede repertoire aan bewegingstechnieken, waaronder Bollywood, Bharatanatyam, Hip Hop, House, Locking en Modern, vernieuwing door het verbinden van diverse culturele stromingen en historische en hedendaagse elementen.

Het collectief geleid door Nanine Kok, met leden Trix van Erkel, Jan Groenland, Jelle Huizinga en Léon de Vrede, staat bekend om hun uitstekende timing, humor en vakbekwaamheid. Het jurypanel van de toneelsector, bestaande uit Joep Hendrikx van Poezieboys en Nadine van Pinxteren van Het Nationale Theater en de Parade, benadrukt dat het collectief met minimale middelen een zowel absurde als herkenbare wereld creëert, en daarmee bewijst dat grootse theaterervaringen ook met beperkte middelen mogelijk zijn.

Cees Debets onderscheidt zich volgens de jury door meer dan alleen zijn rol te vervullen. Als theaterdirecteur is hij een constante aanwezigheid bij voorstellingen, groot of klein, en toont hij steeds opnieuw zijn authentieke enthousiasme. Dit enthousiasme brengt hij ook over op het publiek, dat hij persoonlijk verwelkomt en voorbereidt op de voorstelling.

Sinds 2014 worden de Piket Kunstprijzen toegekend aan jonge kunstenaars die ofwel hun ontwikkeling in Den Haag hebben doorgemaakt, ofwel met hun werk een stimulerende invloed uitoefenen op het culturele leven in de stad. In de categorie Schilderkunst ging de prijs dit jaar naar Carmen Roca Igual. Ook andere genomineerden, waaronder Livia Claesson en Jemima de Jonge in de categorie Schilderkunst, Giulio Hoxhallari en Annabel Koele in Dans, en Hélène Vrijdag en Mike Zanting in Toneel, ontvingen een bedrag van 3000 euro en een award.

