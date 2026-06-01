De musicalproducties Stoornis of my life, Hadestown en Aletta, de musical hebben elk vier awards gewonnen tijdens de Musical Awards 2026, wat hen de grootste winnaars van de avond maakt. De ceremonie vond plaats in het AFAS Theater in Leusden en was rechtstreeks te volgen op NPO1 via AVROTROS.

Deze drie shows sleepten samen twaalf van de in totaal twintig prijzen van de vakjury in de wacht. Aletta, de musical, een samenwerking tussen Theater Oostpool en TEC Entertainment, vertelt het verhaal van de eerste vrouwelijke dokter in Nederland. De musical won awards voor beste originele Nederlandse musical, beste vrouwelijke hoofdrol in een grote musical (Desi van Doeveren), uitmuntende choreografie (Daan Wijnands) en voortreffelijke kostuums (Dymph Boss). Van Doeveren gaf tijdens haar dankwoord op het podium niet alleen haar vrienden en crew een bedankje, maar ook haar historische karakter. “Ondanks dat we ruim een eeuw van elkaar verschillen, heb ik mijn positie als vrouw mede aan jouw vastberadenheid te danken. Jouw gevecht voor de toekomst heeft onze realiteit gevormd,” zei ze. Ze benadrukte ook dat de strijd voor gelijkwaardigheid nog niet gestreden is. “Gelijkheid in werk en lichaam zijn nog altijd issues, en wij zullen jouw strijd voortzetten, zowel op het podium als daarbuiten.”

Stoornis of my life (MORE Theaterproducties), geschreven door Alex Klaasen, werd bekroond met de prijzen voor beste kleine musical, beste script en dialogen (Alex Klaasen) en zowel de beste vrouwelijke als de beste mannelijke hoofdrol in een kleine musical (met Kim-Lian van der Meij en Klaasen).

Hadestown, geproduceerd door Carré, won de awards voor beste vrouwelijke bijrol (Joy Wielkens), beste mannelijke bijrol (Edwin Jonker), beste regie (Rachel Chavkin) en beste muziek en liedteksten (Anaïs Mitchell).

De revival van Foxtrot door MediaLane, op de verjaardag van Annie M.G. Schmidt, won de award voor beste grote musical. Gerrie van der Klei, 81 jaar oud en al 60 jaar actief in het Nederlandse theater, speelde zowel in de oorspronkelijke versie (1977) als in de huidige versie (2026) van de musical en ontving de Oeuvre Award.

Richard Groenedijk werd bekroond met de prijs voor beste mannelijke hoofdrol voor zijn rol als Edna Turnblad in Hairspray, die ook de prijs voor beste ensemble in ontvangst mocht nemen. De jonge Ward van Klinken viel op in Dear Evan Hansen en kreeg de award voor Aanstormend talent.

De publieksprijzen werden toegekend aan de familiemusical Mees Kees: De husselrace (Trend Media) en 40-45, de Musical (Studio 100), een oorlogsmusical die ook vorig jaar door het publiek werd uitgekozen. De thematiek van de musical – polarisatie – blijft volgens de Vlaamse producent actueel.