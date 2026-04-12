Dit jaar zijn Foxtrot en Hadestown met elk tien nominaties de topfavorieten voor een Musical Award, op de hielen gezeten door Hairspray, West Side Story en Stoornis of my Life (negen nominaties). Aletta, de musical heeft nominaties in acht categorieën ontvangen. De uitreiking van de Musical Awards 2026 vindt plaats op woensdag 20 mei tijdens een feestelijke ceremonie in het AFAS Theater te Leusden.
In totaal zijn er 83 nominaties uitgedeeld over twintig verschillende categorieën. Veertien theaterproducties zijn in de race voor een of meerdere Musical Awards. Onder de genomineerden bevinden zich zowel nieuwkomers zoals Joris Smit (Beste hoofdrol grote musical), Jim Bakkum (Beste hoofdrol kleine musical) en Daria Bukvić (Beste regie), als veteranen zoals Alex Klaasen, die al zes awards op zijn naam heeft staan. Dit jaar maakt hij met Stoornis of my Life kans in de categorieën Beste kleine musical, Beste muziek en liedteksten (samen met Peter van de Witte), Beste script en dialogen en Beste mannelijke hoofdrol in een kleine musical.
Het afgelopen seizoen was een vruchtbaar jaar voor Nederlandse musicals, wat ook te zien is aan het aantal nominaties. Dit jaar dingen acht Nederlandse producties mee naar de prestigieuze musicalprijs, tegenover vijf Amerikaanse en een Britse productie.
Genomineerden voor de Musical Awards 2026
Beste Vrouwelijke Hoofdrol in een grote musical:
Desi van Doeveren – Aletta, de musical
Magtel de Laat – We Will Rock You
Tamar Floor – Hairspray
Teuntje Post – Foxtrot
Beste Vrouwelijke Hoofdrol in een kleine musical:
Kim-Lian van der Meij – Stoornis of my Life
Marieke Goemans – Hoe overleef ik alles wat ik niemand vertel
Mickey Vermeer – The Wiz
Sara Afiba – Hadestown
Beste Mannelijke Hoofdrol in een grote musical:
Joris Smit – Willem van Oranje – De Musical
Richard Groenendijk – Hairspray
Thijs Snoek – West Side Story
William Spaaij – Foxtrot
Beste Mannelijke Hoofdrol in een kleine musical:
Alex Klaasen – Stoornis of my Life
Jim Bakkum – Stoornis of my Life
Marcel Visscher – The Wiz
Mitch Blaauw – Hoe overleef ik alles wat ik niemand vertel
Beste Vrouwelijke Bijrol:
Esmée Dekker – West Side Story
Gerrie van der Klei – Foxtrot
Iris Bakker – Stoornis of my Life
Joy Wielkens – Hadestown
Lisa Schol – Dear Evan Hansen
Beste Mannelijke Bijrol:
Edwin Jonker – Hadestown
Han Oldigs – Doe Maar
Pepijn van den Berg – Dear Evan Hansen
Rein van Duivenboden – Hairspray
Stefan Rokebrand – Brel – de Musical
Beste Aanstormend Talent:
Maaike Franken – Doe Maar
Naima Bayo – We Will Rock You
Ward van Klinken – Dear Evan Hansen
Wies Jansen Holleboom – Grond, een rouwe musical
Beste Ensemble:
Hairspray
West Side Story
Aletta, de musical
Foxtrot
Beste Grote Musical:
West Side Story
Hairspray
Foxtrot
Doe Maar
Beste Kleine Musical:
Stoornis of my Life
Hadestown
Dear Evan Hansen
Brel – de musical
Beste Oorspronkelijk Nederlandse Musical:
Aletta, de musical
Willem van Oranje – De Musical
Hoe overleef ik alles wat ik niemand vertel
Grond, een rouwe musical
Beste Regie:
Daria Bukvić – Aletta, de musical
Joep Onderdelinden – Foxtrot
Peter van de Witte – Stoornis of my Life
Rachel Chavkin – Hadestown
Beste Choreografie:
Chiara Re – Hairspray
Daan Wijnands – Aletta, de musical
Eline Vroon – Foxtrot
Klevis Elmazaj – West Side Story
Beste Decor, Toneelbeeld of Projecties:
Eric van der Palen – West Side Story
Joris van Veldhoven – Doe Maar
Rachel Hauck – Hadestown
Roos Veenkamp – Stoornis of my Life
Beste Lichtontwerp:
Bart van den Heuvel – Foxtrot
Benno Barends – West Side Story
Bradley King – Hadestown
Yuri Schreuders – Aletta, de musical
Beste Geluidsontwerp:
Jeroen ten Brinke – We Will Rock You
Jessica Paz, Nevin Steinberg – Hadestown
Maarten Houdijk – Doe Maar
Maarten Houdijk – Dear Evan Hansen
Beste Kostuums, Kap en Grime:
Arno Bremers – Hairspray
Bobby Renooij – Hairspray (pruiken)
Catherine Cuykens – Willem van Oranje – De Musical
Cocky van Huijkelom – Foxtrot
Dymph Bos – Aletta, de musical
Beste Muziek en Liedteksten:
Anaïs Mitchell – Hadestown
Annie M.G. Schmidt en Harry Bannink – Foxtrot
Leonard Bernstein en Stephen Sondheim – West Side Story
Peter van de Witte en Alex Klaasen – Stoornis of my Life
Beste Script en Dialogen:
Alex Klaasen – Stoornis of my Life
Anaïs Mitchell – Hadestown
Nathan Vecht en Maud Wiemeijer – Aletta, de musical
Steven Levenson – Dear Evan Hansen
Beste Vertaling:
Jon van Eerd – We Will Rock You
Allard Blom – Hairspray
Danny Westerweel – Dear Evan Hansen
Koen van Dijk – West Side Story
Al meer dan twintig jaar worden de jaarlijkse Musical Awards toegekend om uitzonderlijke producties, artiesten en creatieven binnen het musicalgenre te eren. In tegenstelling tot meeste andere grote podiumkunstenprijzen (zoals de Theo d’Ors of de Poelifinario’s), worden de producties die in aanmerking komen voor nominaties aangedragen door de producenten zelf. Een vakjury, bestaande uit onder andere theaterdirecteuren, programmeurs en artiesten, selecteert hieruit de genomineerden en uiteindelijk de winnaars.
Naast de bovengenoemde categorieën worden er tijdens het Musical Awards Gala ook twee publieksprijzen uitgereikt, voor Beste Musical en Beste Familiemusical. Hier kan men tot en met 17 april online voor stemmen.
