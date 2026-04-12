Dit jaar zijn Foxtrot en Hadestown met elk tien nominaties de topfavorieten voor een Musical Award, op de hielen gezeten door Hairspray, West Side Story en Stoornis of my Life (negen nominaties). Aletta, de musical heeft nominaties in acht categorieën ontvangen. De uitreiking van de Musical Awards 2026 vindt plaats op woensdag 20 mei tijdens een feestelijke ceremonie in het AFAS Theater te Leusden.

In totaal zijn er 83 nominaties uitgedeeld over twintig verschillende categorieën. Veertien theaterproducties zijn in de race voor een of meerdere Musical Awards. Onder de genomineerden bevinden zich zowel nieuwkomers zoals Joris Smit (Beste hoofdrol grote musical), Jim Bakkum (Beste hoofdrol kleine musical) en Daria Bukvić (Beste regie), als veteranen zoals Alex Klaasen, die al zes awards op zijn naam heeft staan. Dit jaar maakt hij met Stoornis of my Life kans in de categorieën Beste kleine musical, Beste muziek en liedteksten (samen met Peter van de Witte), Beste script en dialogen en Beste mannelijke hoofdrol in een kleine musical.

Het afgelopen seizoen was een vruchtbaar jaar voor Nederlandse musicals, wat ook te zien is aan het aantal nominaties. Dit jaar dingen acht Nederlandse producties mee naar de prestigieuze musicalprijs, tegenover vijf Amerikaanse en een Britse productie.

Genomineerden voor de Musical Awards 2026

Beste Vrouwelijke Hoofdrol in een grote musical:

Desi van Doeveren – Aletta, de musical

Magtel de Laat – We Will Rock You

Tamar Floor – Hairspray

Teuntje Post – Foxtrot

Beste Vrouwelijke Hoofdrol in een kleine musical:

Kim-Lian van der Meij – Stoornis of my Life

Marieke Goemans – Hoe overleef ik alles wat ik niemand vertel

Mickey Vermeer – The Wiz

Sara Afiba – Hadestown

Beste Mannelijke Hoofdrol in een grote musical:

Joris Smit – Willem van Oranje – De Musical

Richard Groenendijk – Hairspray

Thijs Snoek – West Side Story

William Spaaij – Foxtrot

Beste Mannelijke Hoofdrol in een kleine musical:

Alex Klaasen – Stoornis of my Life

Jim Bakkum – Stoornis of my Life

Marcel Visscher – The Wiz

Mitch Blaauw – Hoe overleef ik alles wat ik niemand vertel

Beste Vrouwelijke Bijrol:

Esmée Dekker – West Side Story

Gerrie van der Klei – Foxtrot

Iris Bakker – Stoornis of my Life

Joy Wielkens – Hadestown

Lisa Schol – Dear Evan Hansen

Beste Mannelijke Bijrol:

Edwin Jonker – Hadestown

Han Oldigs – Doe Maar

Pepijn van den Berg – Dear Evan Hansen

Rein van Duivenboden – Hairspray

Stefan Rokebrand – Brel – de Musical

Beste Aanstormend Talent:

Maaike Franken – Doe Maar

Naima Bayo – We Will Rock You

Ward van Klinken – Dear Evan Hansen

Wies Jansen Holleboom – Grond, een rouwe musical

Beste Ensemble:

Hairspray

West Side Story

Aletta, de musical

Foxtrot

Beste Grote Musical:

West Side Story

Hairspray

Foxtrot

Doe Maar

Beste Kleine Musical:

Stoornis of my Life

Hadestown

Dear Evan Hansen

Brel – de musical

Beste Oorspronkelijk Nederlandse Musical:

Aletta, de musical

Willem van Oranje – De Musical

Hoe overleef ik alles wat ik niemand vertel

Grond, een rouwe musical

Beste Regie:

Daria Bukvić – Aletta, de musical

Joep Onderdelinden – Foxtrot

Peter van de Witte – Stoornis of my Life

Rachel Chavkin – Hadestown

Beste Choreografie:

Chiara Re – Hairspray

Daan Wijnands – Aletta, de musical

Eline Vroon – Foxtrot

Klevis Elmazaj – West Side Story

Beste Decor, Toneelbeeld of Projecties:

Eric van der Palen – West Side Story

Joris van Veldhoven – Doe Maar

Rachel Hauck – Hadestown

Roos Veenkamp – Stoornis of my Life

Beste Lichtontwerp:

Bart van den Heuvel – Foxtrot

Benno Barends – West Side Story

Bradley King – Hadestown

Yuri Schreuders – Aletta, de musical

Beste Geluidsontwerp:

Jeroen ten Brinke – We Will Rock You

Jessica Paz, Nevin Steinberg – Hadestown

Maarten Houdijk – Doe Maar

Maarten Houdijk – Dear Evan Hansen

Beste Kostuums, Kap en Grime:

Arno Bremers – Hairspray

Bobby Renooij – Hairspray (pruiken)

Catherine Cuykens – Willem van Oranje – De Musical

Cocky van Huijkelom – Foxtrot

Dymph Bos – Aletta, de musical

Beste Muziek en Liedteksten:

Anaïs Mitchell – Hadestown

Annie M.G. Schmidt en Harry Bannink – Foxtrot

Leonard Bernstein en Stephen Sondheim – West Side Story

Peter van de Witte en Alex Klaasen – Stoornis of my Life

Beste Script en Dialogen:

Alex Klaasen – Stoornis of my Life

Anaïs Mitchell – Hadestown

Nathan Vecht en Maud Wiemeijer – Aletta, de musical

Steven Levenson – Dear Evan Hansen

Beste Vertaling:

Jon van Eerd – We Will Rock You

Allard Blom – Hairspray

Danny Westerweel – Dear Evan Hansen

Koen van Dijk – West Side Story

Al meer dan twintig jaar worden de jaarlijkse Musical Awards toegekend om uitzonderlijke producties, artiesten en creatieven binnen het musicalgenre te eren. In tegenstelling tot meeste andere grote podiumkunstenprijzen (zoals de Theo d’Ors of de Poelifinario’s), worden de producties die in aanmerking komen voor nominaties aangedragen door de producenten zelf. Een vakjury, bestaande uit onder andere theaterdirecteuren, programmeurs en artiesten, selecteert hieruit de genomineerden en uiteindelijk de winnaars.

Naast de bovengenoemde categorieën worden er tijdens het Musical Awards Gala ook twee publieksprijzen uitgereikt, voor Beste Musical en Beste Familiemusical. Hier kan men tot en met 17 april online voor stemmen.