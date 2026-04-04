Ivo van Hove verovert Critics’ Circle Awards: Triomf met ‘All My Sons’!

De West End-productie All My Sons onder leiding van Ivo van Hove valt in de prijzen

De door Ivo van Hove geregisseerde West End-productie All My Sons heeft twee prestigieuze Critics’ Circle Awards in de wacht gesleept. De voorstelling werd bekroond in de categorieën Beste regisseur en Beste heropvoering van een toneelstuk of musical. In mei zal een opname van de voorstelling door National Theatre Live te zien zijn in Nederlandse bioscopen.

All My Sons, gebaseerd op het toneelstuk van Arthur Miller uit 1946, was tot begin maart te bewonderen in het Wyndham’s Theatre in Londen en ontving uitstekende beoordelingen van de Britse theaterkritiek. De productie werd vooral geprezen voor het voortreffelijke acteerwerk, met in de hoofdrol Bryan Cranston als vader Joe Keller. Verder waren er opmerkelijke optredens van Marianne Jean-Baptiste als zijn vrouw Kate, en Paapa Essiedu als hun zoon Chris. Al deze acteurs waren tevens genomineerd voor een Critics’ Circle Award in de categorieën Beste acteur en actrice.

Voor Ivo van Hove betekent dit de tweede keer dat hij de Critics’ Circle Award voor Beste regisseur in ontvangst mocht nemen; eerder won hij deze eer in 2015 voor zijn bewerking van A View From the Bridge, eveneens een stuk van Arthur Miller.

De jaarlijkse theateronderscheidingen werden donderdag uitgereikt in het National Theatre in Londen. Andere laureaten waren onder meer Paddington: The Musical (Beste nieuwe musical), Punch (Beste nieuwe toneeltekst), Ava Pickett (Meest veelbelovende nieuwe toneelschrijver), Into the Woods (Beste ensemble), Brendan Gleeson (Beste acteur) en Rosamund Pike (Beste actrice).

Vergelijkbare berichten

