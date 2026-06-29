Benjamin Verdonck, Melyn Chow, Cherish Menzo en Felix Schellekens maken kans op de Mime/Performance Prijs 2026. De bekendmaking van de genomineerden voor ‘het meest invloedrijke bewegingstheater van het afgelopen seizoen’ werd gisteravond gedaan door de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) en het Nederlands Theater Festival. De uitreiking van de prijs vindt plaats tijdens het Gala van het Nederlands Theater in september, waarbij de winnaar een bronzen sculptuur van beeldhouwer Eric Claus ontvangt.

De VSCD reikt de Mime/Performance Prijs uit sinds 1986 aan een individu of gezelschap die dat seizoen een significante bijdrage heeft geleverd aan het bewegingstheater, zowel in de uitvoering als in regie en choreografie. De juryvoorzitter Judith Blankenberg licht toe dat de nominaties van dit jaar illustreren ‘hoe mime en performance tegenwoordig het theater verbreden: als een arena waarin spel, lichaam en betekenis voortdurend in beweging zijn en waarbij het publiek actief deel uitmaakt van de ervaring.’

De genomineerden van 2026 zijn:

• All Before Death is Life (8+) van Benjamin Verdonck in samenwerking met Theater Artemis en Wiener Festwochen

Volgens het juryrapport: ‘Onder de speelse regie van Jetse Batelaan, en met een prominente rol voor het jonge publiek, ontvouwt zich een betoverende theateravond. Hoewel de acts op zichzelf lijken te staan, is het juist deze losheid die genialiteit onthult: als een collage van knipsels die een dieper verhaal onthullen. All Before Death is Life brengt absurdisme zonder pretenties, vermengd met speelse lichtheid en een onvermijdelijk einde, wat zorgt voor een prachtige balans tussen complete controle en totale chaos. Dit is wat theater in essentie zou moeten zijn.’

• becoming god van Melyn Chow bij Frascati Producties

Uit het juryrapport: ‘In het meeslepende theaterritueel becoming god creëert Melyn Chow een indrukwekkende ruimte. Bij binnenkomst wordt je direct ondergedompeld in een vreemde ervaring, waarin je van de ene roes naar de andere wordt gesleept, in een ruimte die zo chaotisch lijkt dat je niet alleen toeschouwer bent maar direct deelneemt.’

• FRANK van Cherish Menzo bij GRIP & Theater Utrecht in samenwerking met Dance on Ensemble

Uit het juryrapport: ‘Menzo is zoals altijd zeer doeltreffend in haar voorstellingen, zowel in de boodschap als in de ruimtelijke opzet. In FRANK verkent ze het monsterlijke in de mens en verbindt dit krachtig en effectief met koloniaal exorcisme.’

• vanishing acts van Felix Schellekens bij Nicole Beutler Projects

Uit het juryrapport: ‘Felix Schellekens maakt indruk met zijn solodebuut vanishing acts, waarin hij uit het niets complete werelden opbouwt. Met scherpte en precisie benut hij zijn vakmanschap om de verbeelding te prikkelen en ontroerende scènes te creëren. Hij combineert fysiek spel met zang en muziek en zoekt de verbinding met het publiek door zijn eigen kwetsbaarheid te tonen, wat leidt tot intieme werelden waarin het publiek wordt meegezogen.’

Melyn Chow won vorig jaar de Mime/Performance Prijs voor haar voorstelling Shaking Shame, waarin vijf performers naakt alle schaamte van zich afwerpen, een act die door de jury werd omschreven als ‘een bevrijdende oefening in kwetsbaarheid’. Menzo werd in 2023 genomineerd voor haar voorstelling D ARK MATTER die uiteindelijk de Regieprijs won tijdens het theaterfestival. Haar voorstelling van dit jaar, FRANK, is eveneens geselecteerd voor de officiële juryselectie van zowel het Nederlands als Vlaams Theaterfestival



De VSCD Mime/Performancejury van dit seizoen bestaat uit Judith Blankenberg (artistiek leider Grand Theatre Groningen), Wouter Bakker (programmeur Verkadefabriek Den Bosch), Bart Huiskens (programmeur Theater Rotterdam), Ibelisse Guardia Ferragutti (theatermaker, multimediakunstenaar en performer), Nina Aalders (hoofd programma Theaterfestival Boulevard Den Bosch), Francesca Lazzeri (dramaturg Frascati Producties, Amsterdam) en Rachel Feuchtwang (zakelijk leider Het Nationale Theater Den Haag).