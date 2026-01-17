In de januari-editie van Theaterkrant Magazine wordt uitgebreid stilgestaan bij het thema activisme binnen de kunstwereld. Ook wordt er aandacht geschonken aan theater in het belegerde Kyiv, stichtingsmoeheid, Cherish Menzo, Connor Schumacher en een nieuwe reeks artikelen over filosofen en hun betekenis voor theatermakers, naast vele andere onderwerpen.

Het debat over activisme in de kunsten zal ook in 2026 een prominente plaats innemen in de theaterwereld. Voor de januari-editie interviewde Theaterkrant Magazine drie kunstenaars die hun vak gebruiken om actief bij te dragen aan maatschappelijke veranderingen, zoals Fossil Free Culture en het Forest Theatre Collective. Bovendien belicht een artikel de discussies binnen culturele instellingen over deelname aan de culturele boycot van Israël, waarbij de maatschappelijke rol en verantwoordelijkheid van het theater benadrukt worden.

Filosoof Roel Meijvis introduceert in dit nummer een nieuwe serie waarin hij verschillende filosofen en kunstenaars opnieuw interpreteert, zoekend naar een manier om over theater te praten zonder te vervallen in onttoverend instrumenteel-, neoliberaal- of beleidsjargon. ‘Ook al kan een voorstelling positieve effecten hebben, voor elk doel dat buiten het theater ligt, bestaat er een geschikter middel buiten het theater. Kan het theater dan niet gewoon een doel op zich zijn?’ vraagt hij zich af.

Theaterjournalist Marijn Lems bracht in november een bezoek aan het GRA festival in Kyiv, dat lijdt onder de Russische invasie. Hij beschreef hoe de theatergemeenschap worstelt met de praktische uitdagingen van dienstplicht en luchtalarmen, maar zichzelf desondanks niet ter discussie stelt.

Dit nummer bevat verder interviews met onder meer Cherish Menzo, Connor Schumacher en Enkidu Khaled, alsook diepgaande artikelen over het Italiaanse avontuur van de groep Nineties, theatertrailers, stichtingsmoeheid, de onverdiend negatieve reputatie van theater-mbo’s, uitdagingen binnen het jeugdtheater, veiligheid en de situatie van éénoudergezinnen in de culturele sector. De rubriek Doek Valt staat stil bij het overlijden van Joost Prinsen, Roberta Alexander, Dick Hauser en Louis Lemaire.

Theaterkrant Magazine is een onafhankelijk vakblad voor de Nederlandse podiumkunsten, dat zes keer per jaar verschijnt en een actueel overzicht biedt van ontwikkelingen in toneel, dans, opera, cabaret, muziektheater en jeugdtheater. Abonnees krijgen het magazine thuisgestuurd en hebben ook toegang tot alle artikelen online. Nog geen inlogcode? Mail naar info@theaterkrant.nl. Geen abonnement? Je kunt dit nummer los kopen voor 15 euro bij diverse verkooppunten of een abonnement overwegen.

Beeld: Milo