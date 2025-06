De genomineerden voor de VSCD Mime/Performance Prijs 2025 zijn bekend. Gerben Vaillant, Jaha Koo, Kim Karssen, Melyn Chow en Naomi Velissariou maken kans op deze prestigieuze prijs, die belangrijke prestaties in mime en performance erkent op het gebied van uitvoering, regie en choreografie. De prijsuitreiking is gepland tijdens het Gala van het Nederlands Theater op 14 september.

Frascati Producties heeft bijgedragen aan de creatie van drie van de vijf genomineerde voorstellingen. Daarnaast hebben ook Theater Utrecht en CAMPO met succes samengewerkt aan verschillende van de genomineerde werken. Haribo Kimchi door Jaha Koo, een gezamenlijk project van CAMPO en Theater Utrecht, is ook geselecteerd voor het Vlaams Theaterfestival als een van de opvallendste voorstellingen van het recente seizoen.

Overzicht van alle genomineerde producties:

On almost every page van Gerben Vaillant / Frascati Producties

Volgens het juryrapport: ‘In on almost every page hanteert Gerben Vaillant een schijnbare willekeur en normaliteit, maar doet dit met grote nauwkeurigheid en zorg. Deze verfijnde performance creëert betekenis door een subtiel samenspel van lichaam, geluid en ruimte. De voorstelling ontwikkelt zich geleidelijk tot een gelaagde compositie, waarbij betekenis laag voor laag wordt opgebouwd. Vaillant laat ruimte voor gevoelens van onhandigheid en onvoldoendeheid, en schept hiermee nieuwe vormen van gemeenschappelijkheid. Zijn gevoel voor ritme, herhaling en detail wordt sterk gewaardeerd door de jury.’

Haribo Kimchi van Jaha Koo / CAMPO, Theater Utrecht

Uit het juryrapport: ‘In Haribo Kimchi verkent Jaha Koo op een ingetogen en persoonlijke manier de spanning tussen het vasthouden aan zijn culturele roots en het zich aanpassen aan een nieuwe cultuur. Hij verweeft persoonlijke verhalen met bredere thema’s zoals assimilatie, koloniale nalatenschap en vervreemding. Het bereiden van eten wordt gebruikt als een performatief startpunt. Deze voorstelling, persoonlijker dan ooit, raakt bezoekers diep op emotioneel niveau en spreekt alle zintuigen aan, wat het tot een van de meest indrukwekkende ervaringen van het jaar maakt.’

We’re all alone in this together van Kim Karssen / Frascati Producties

Uit het juryrapport: ‘We’re all alone in this together belicht zowel de hoop als de wanhoop binnen de man-vrouw rolpatronen, zowel op het podium als in het echte leven. Kim Karssen en Elias De Bruyne starten als clowns op een date die vol clichés zit. Aanvankelijk zorgt de slapstick voor gelach, maar de voorstelling wordt geleidelijk confronterender, met uitmuntende timing, technische precisie en een stralende aanwezigheid. De voorstelling opent regelmatig de achter-de-schermen dynamiek waar dezelfde destructieve patronen zich afspelen. Deze indringende voorstelling toont de onvermijdelijkheid van culturele mechanismen, terwijl deze haarscherp worden blootgelegd. Het is een noodzakelijke, eerlijke voorstelling van een uitzonderlijk talentvolle maker.’

Shaking Shame van Melyn Chow / Frascati Producties & CAMPO

Uit het juryrapport: ‘In Shaking Shame worden toeschouwers uitgenodigd voor een indringende en contemplatieve ervaring. Het publiek omringt een spiegelend oppervlak waarop vijf naakte lichamen met variërende intensiteit bewegen. De lichamen weerspiegelen niet alleen de vloer, maar ook de blik van de toeschouwer. De voorstelling onthult een voyeuristische dimensie van theater, niet als sensatie, maar als spiegel van onze sociale codes. Het zichtbare plezier en de vrijheid van de performers zijn aanstekelijk, maar benadrukken ook de spanning tussen schaamte en genot. Een bevrijdende oefening in kwetsbaarheid.’

HARDKOOR van Naomi Velissariou / Theater Utrecht

Uit het juryrapport: ‘In HARDKOOR brengt Naomi Velissariou een compromisloze, rauwe theaterervaring waarbij de grenzen tussen performance, concert en ritueel vervagen. Deze zintuiglijke ervaring is brutaal, meeslepend en zeer persoonlijk. Ze legt niet alleen haar eigen kwetsbaarheden bloot, maar ook een wereld die verscheurd is door individualisme en patriarchale normen. Met schaamteloze, moedige brutaliteit toont ze haar ‘tekortkomingen’ als moeder. HARDKOOR is een diepgaande, rituele ervaring die ons confronteert met onze diepste verlangens en angsten. De jury is diep onder de indruk van de radicaliteit en coherentie van deze voorstelling en prijst Velissariou om haar unieke signatuur.’

De jury van de Mime/Performance Prijs 2024-2025 bestaat uit Berith Danse (directeur Pleintheater), Wouter Bakker (programmeur Verkadefabriek), Judith Blankenberg (artistiek directeur Grand Theatre Groningen), Bart Huiskens (programmeur Theater Rotterdam), Ibelisse Guardia Ferragutti (zangeres en performer), Nina Aalders (artistiek coördinator Theaterfestival Boulevard) en Francesca Lazzeri (dramaturg Frascati producties).