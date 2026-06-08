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Wetenschappers Ontdekken Methaanuitstoot door 3I/ATLAS: Mogelijk Bewijs voor Buitenaards Leven

van Dalen Eva

juni 8, 2026

3I/ATLAS is releasing methane, scientists discover â Harvard scientist thinks it’s further evidence of aliens
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