Week 23 Topverhalen: AI-managers en Sandra Phlippen: Tata-transfer mislukt spectaculair!

Onze redactie heeft de interessantste artikelen van de afgelopen week voor je uitgekozen. Deze week onder meer: Donald Pols struikelde over zijn zwijgzaamheid, de realistische visie van Sandra Phlippen, duurzaamheidsdirecteur bij ABN Amro, en de redenen waarom de opkomst van AI-managers slecht nieuws is voor werknemers.

De opkomst van AI-managers: slecht nieuws voor werknemers

Bedrijven schakelen steeds vaker over van menselijke managers naar door algoritmes aangestuurde systemen. Deze AI-gestuurde systemen regelen werkroosters, evalueren prestaties, wijzen taken toe en stellen zelfs salarissen vast. Hoewel dit zorgt voor meer efficiëntie, brengt het voor werknemers nadelen met zich mee: ze ervaren meer controle, minder vrijheid en een toenemend gevoel van machteloosheid. Van taxichauffeurs bij Uber tot consultants en softwareontwikkelaars, de AI-manager verovert snel terrein.

Waarom is dit belangrijk? MT/Sprout-redacteur Karin Swiers belicht een trend die verder reikt dan alleen platformarbeid. AI-management verovert ook de traditionele werkvloer. Het artikel biedt inzicht in hoe algoritmes besluitvormingsprocessen overnemen en intensief toezicht houden op werknemers, wat de bestaande machtsverhoudingen verandert.

Lees hier: De opkomst van AI-managers: slecht nieuws voor werknemers

‘Charismatisch leiderschap is een mythe’

Amy Brix, die haar sporen verdiende bij Unilever en leiding gaf aan een fabriek bij Westland, staat nu aan het hoofd van Verisure Nederland. In deze reeks artikelen in de aanloop naar de Next Leadership 50 (NL50) van 2026 deelt ze haar inzichten over leiderschap, verandering en uitvoering. Volgens haar moeten leiders echt begrijpen hoe het werk op de vloer wordt uitgevoerd.

Waarom is dit lezenswaardig? Een openhartig interview met een ervaren leider over de realiteit van leiderschap. Het gaat over omgaan met tegenstand, het belang van steun en de valkuil waar ambitieuze leiders vaak in trappen: alles zelf willen doen. Dit biedt waardevolle lessen voor zowel managers als bestuurders.

Lees hier: Amy Brix: ‘Charismatisch leiderschap is een mythe’

Donald Pols struikelde niet alleen over zijn verleden, maar ook over zijn stilzwijgen

Donald Pols was slechts anderhalve dag in dienst bij Tata Steel. De voormalige directeur van Milieudefensie moest zijn biezen pakken nadat zijn verleden als leider van een extreemrechtse Zuid-Afrikaanse studentenbeweging bekend werd. Maar volgens experts in governance was niet alleen zijn verleden het probleem, maar vooral het gebrek aan openheid hierover tijdens zijn sollicitatie.

Waarom moet je dit lezen? MT/Sprout-redacteur Wilke Wittebrood gebruikt de kwestie rond Pols als aanleiding voor een breder verhaal over reputatie, vertrouwen en leiderschap. Hoe ga je om met fouten uit het verleden? En waarom is transparantie vaak belangrijker dan het verleden zelf?

Lees hier: Donald Pols struikelde niet alleen over zijn verleden, maar ook over zijn stilzwijgen

Sandra Phlippen: ‘Banken sturen de transitie niet, ze financieren deze slechts’

Sandra Phlippen heeft haar prestigieuze positie als hoofdeconoom bij ABN Amro verruild voor die van chief sustainability officer. Opvallend, aangezien juist de duurzaamheidsafdeling onlangs te maken had met een grote reorganisatie. Desondanks ziet Phlippen veel mogelijkheden om impact te maken, niet door grote woorden maar door duurzaamheid direct te koppelen aan zakelijke beslissingen en investeringen.

Waarom moet je dit lezen? Wilke Wittebrood spreekt met een van de invloedrijkste economen van Nederland over de rol van banken in de energietransitie. Een realistisch verhaal over klimaatbeleid, economische realiteiten en waarom banken volgens Phlippen niet de wereld kunnen redden, maar wel een essentiële rol spelen in de financiering ervan.

Lees hier: Duurzaamheidsbaas ABN Amro Sandra Phlippen: ‘Op papier heb ik hele slechte kaarten, toch zie ik het helemaal zitten’

Defensie neemt afstand van Palantir: wie is de controversiële CEO Alex Karp?

Defensie plant om binnen twee jaar te stoppen met het gebruik van de software van Palantir. Hierdoor komt de aandacht opnieuw te liggen op CEO en medeoprichter Alex Karp: filosoof, miljardair en zelfverklaard verdediger van de westerse beschaving. Zijn bedrijf levert geavanceerde AI- en data-analysesoftware aan overheden, inlichtingendiensten en legers wereldwijd, maar roept ook ernstige ethische vragen op.

Waarom is dit belangrijk? Een boeiend profiel van een van de machtigste en minst begrepen techleiders van deze tijd. Over technologie, geopolitiek, defensie en de vraag hoeveel macht we willen geven aan bedrijven die de infrastructuur voor een AI-gedreven wereldorde bouwen.

Lees hier: Alex Karp is misschien wel de gevaarlijkste CEO van Silicon Valley

Hier vind je het belangrijkste nieuws van week 23 2026:

EU en China op weg naar een handelsoorlog, Flink en Picnic concurreren met lage prijzen (maandag 1 juni)

Cryptobedrijf Knaken offline, klanten maken zich zorgen, voormalige ASML-medewerkers verzamelen 20 miljoen voor een nieuwe chipmeetmethode (dinsdag 2 juni)

Tata ontslaat Donald Pols na slechts 1 dag, Anthropic introduceert controversiële AI-tool Mythos in Nederland (woensdag 3 juni)

EU streeft naar verdrievoudiging van datacenters, Picnic begint met het aanbieden van maaltijden (donderdag 4 juni)

Raad van toezicht Milieudefensie treedt af na het verzwijgen van het verleden van Pols, Omoda neemt het veel grotere Wehkamp over (vrijdag 5 juni)

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