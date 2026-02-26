Europa’s Grootste Middeleeuwse Vrachtschip Herrijst Uit Onderwatergraf: Ontdekking van de Eeuw

Deense archeologen hebben onlangs een belangrijke historische ontdekking gedaan. Ze hebben de resten gevonden van het grootste koggeschip ter wereld in de wateren bij Kopenhagen, na ongeveer 600 jaar.

De aankondiging werd eind december gedaan door het Viking Ship Museum in Roskilde en vermeldde dat het schip werd gevonden in de Øresund, een zeestraat tussen Denemarken en Zweden.

Duikers ontdekten de kogge — een type middeleeuws vrachtschip — tijdens bodemonderzoeken die voorafgingen aan de bouw van de ontwikkeling van Lynetteholm in Kopenhagen.

“Vanaf de allereerste duik voelden de maritieme archeologen dat ze iets buitengewoons hadden ontdekt,” zei het Viking Ship Museum in een verklaring.

“En toen ze eeuwenlang zand en slib verwijderden, kwam de omtrek van een opmerkelijke vondst tevoorschijn. Niet zomaar een wrak, maar de grootste kogge die ooit is ontdekt — een schip dat een van de meest geavanceerde scheepstypes van die tijd vertegenwoordigt en de ruggengraat was van de middeleeuwse handel.”

Het schip, genaamd Svælget 2, werd gebouwd in 1410.

Het is ongeveer 28 meter lang, 9 meter breed en 6 meter hoog, met een geschatte laadcapaciteit van ongeveer 330 ton.

Onderzoekers dateerden het schip door middel van een jaarringenanalyse, die aantoonde dat het was gebouwd met hout uit Pommeren, in het hedendaagse Polen, en Nederland.

Het schip “vertegenwoordigt het grootste voorbeeld van zijn type dat ooit ergens ter wereld is ontdekt,” zei het museum.

“De kogge was een efficiënt scheepstype dat door een opmerkelijk kleine bemanning kon worden gezeild, zelfs wanneer het zwaar beladen was.”

“[De kogge] was het superschip van de Middeleeuwen… Het transformeerde handelspatronen. Waar langeafstandshandel voorheen beperkt was tot luxegoederen, konden nu alledaagse goederen over grote afstanden worden verscheept.”

Het schip heeft de eeuwen overleefd dankzij het zand dat het beschermde tegen de elementen.

Archeologen waren vooral verrast om te ontdekken dat het schip nog steeds zijn tuigage had, of het systeem van touwen, kabels en beslag dat zijn mast ondersteunde.

Duikers hebben ook tal van persoonlijke objecten geborgen, waaronder schotels, schoenen, kammen en rozenkransen die de zeelieden dagelijks gebruikten.

Opmerkelijk is dat archeologen de met bakstenen gebouwde kombuis van het schip vonden, waar de bemanning maaltijden kookte boven een open haard — een zeldzame luxe tijdens het leven op zee.

Er is geen spoor van vracht gevonden, maar het museum zei dat vaten zout, bundels doek en hout waarschijnlijke mogelijkheden waren.

“Ondanks de ontbrekende vracht, bestaat er geen twijfel dat Svælget 2 een koopvaardijschip was,” voegde het museum toe. “Archeologen hebben geen tekenen van militair gebruik gevonden.”

Het is niet bekend hoe gewoon koggen van deze grootte waren in Noord-Europa destijds.

“We weten dit niet met grote zekerheid,” vertelde Otto Uldum, maritiem archeoloog en de leider van de opgraving, aan Fox News Digital.

“Er is een duidelijke neiging dat koggen steeds groter werden gebouwd door het gebruik van deze technologie, [zoals van] 1200 tot 1400,” zei Uldum.

“Gezien de zeldzaamheid van koggen uit deze late periode, denken we dat de meeste koggen die de Baltische Zee binnenkwamen vanuit de Noordzee ongeveer [25 meter] lang waren, en dat Svælget 2 een bovengrens markeert.”

Uldum was vooral getroffen door de berging van het achterkasteel van het schip — het eerste archeologische bewijs dat dergelijke verhoogde structuren, lang afgebeeld in middeleeuwse illustraties, daadwerkelijk bestonden.

Hij beschreef ook de conservering van de kogge als “zeer zeldzaam,” en voegde eraan toe dat vergelijkbare vondsten in Nederland zijn opgegraven in beschermde, teruggewonnen zeebodemgebieden in plaats van open wateren.

“Een kogge vinden die op zee verloren is gegaan in deze staat van conservering is zeer zeldzaam — en het feit dat het onderweg was op volle zee toen het verloren ging, plaatst het in het gezelschap van slechts een handvol andere wrakken,” zei Uldum.

De archeoloog zei dat hij hoopt dat verdere analyse van de artefacten van het schip, inclusief de botten van zoogdieren en vissen, licht zal werpen op wat de mannen aan boord aten.

De kammen, schoenen en kookmaterialen tonen aan dat “het schip zeer goed uitgerust was, en dat de zeelieden in relatieve comfort leefden,” voegde Uldum toe.