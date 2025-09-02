Woedende Moeder Heftig: Reusachtige Octopus Valt Kind Aan in Aquarium

Er klopt iets niet in dit aquarium.

Britney Taryn bezocht vorige maand met haar zoon Leo, een 6-jarige dieren- en zeeliefhebber, het San Antonio Aquarium, een plek waar ze vaak komen. Maar nadat een reusachtige Pacifische octopus zich vastklampte aan haar kind in een aanraakbassin, ziet ze zichzelf niet snel terugkeren.

De octopus zat vijf minuten vast aan de jongen en volgens Taryn waren er drie medewerkers nodig om hem te bevrijden. Na het voorval had hij over zijn hele arm tot aan zijn schouder kleine kneuzingen in de vorm van zuignappen.

Toen ze haar ervaring deelde – en het vermeende gebrek aan communicatie van het aquarium achteraf – op haar TikTok-account, @britneytaryn, waren kijkers geschokt door de hele situatie.

Mijn zoon heeft drie jaar lang elke week dezelfde octopus bezocht. Ze hield altijd van hem tot vandaag, toen ze probeerde hem in het bassin te trekken. Het kostte drie aquariummedewerkers om haar los te krijgen. Was het genegenheid? Herkenning? Of iets gevaarlijkers? We dachten dat het een lieve dierlijke band was… totdat het kneuzingen achterliet. En toen we later terugliepen, veranderde ze van kleur zodra ze hem zag.

“Ik sta op het punt een lastpost te worden,” zei ze in de video, doelend op de naar verluidt lauwe reactie van het aquarium waarin een medewerker zei dat de intense zuigkracht gewoon “octopuskusjes” waren – en verduidelijkte dat hoewel de soort giftig is, ze zelden bijten.

@sanantonio_aquarium Laten we het hebben over haar zuignappen! #Octopus #GiantPacificOctopus #Marine #MarineBiologie #Ocean #Conservation #Nature #Dieren #DierFeiten #MarineBioloog â¬ Ocean – Soft boy

“Waarom in hemelsnaam zou [een reusachtige Pacifische octopus] in een aanraakbassin zitten?” vroeg een commentator zich af onder Taryn’s video.

Taryn verduidelijkte dat ondanks de “wilde” aanval, ze niet op zoek is naar een reactie van het niveau Harambe, maar ze zei wel dat ze “niet denkt dat het veilig is voor kinderen, vooral als ze niet door personeel worden begeleid” – en zij was niet de enige.

De medewerker zegt in de video dat de koppotigen zo sterk zijn, dat ze objecten – of kennelijk mensen – tot 700 pond kunnen verplaatsen.

Britney Taryn toont de verwondingen die haar 6-jarige zoon Leo opliep in het aquarium.

Anderen wezen erop dat octopussen zeer intelligent zijn en waarschijnlijk het kind herkenden.

“Zijn ze niet echt slim? Misschien herinnert ze zich hem en miste ze hem? Het lijkt er niet op dat ze hem probeerde te verwonden,” reageerde een gebruiker onder een andere video.

“Ze zou niet in een aanraakbassin moeten zijn, punt uit. Het is geen dier dat aangeraakt mag worden of dat iemand mag aanraken. Het is een veiligheidsprobleem voor zowel het dier als de betrokken mensen, vooral een kind,” was een andere commentator het eens.

Lokale kijkers gaven aan dat het aquarium eigendom is van Christy Covino, de vrouw van de veroordeelde handelaar in wilde dieren Ammon Covino, die ook andere controversiële dierenattracties bezat.

Hetzelfde aquarium was de plaats van een incident waarbij dieven in 2018 op klaarlichte dag een haai stalen.

De bandieten gingen ervandoor met de 1½ voet lange hoornhaai en smokkelden deze uit de locatie door hem als een baby in een kinderwagen te vermommen – en het personeel merkte niet op dat het kleine bundeltje vreugde, genaamd Ms. Helen, 45 minuten lang vermist was.

Na enkele dagen werd Ms. Helen levend gevonden en later teruggebracht naar het aquarium.

“Gelukkig was de dief iemand die wist wat hij deed,” vertelde politiechef Joseph Salvaggio van Leon Valley aan het lokale nieuwsstation KABB TV, en aquariumofficials waren het erover eens dat ze het “goed deed” terwijl ze buiten het aquarium leefde.