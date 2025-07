Vreemde Vikinggraf met ‘Christelijke tinten’ ontdekt: Archeologen verbijsterd door unieke vondst!

Zweedse Archeologen Ontdekken Opmerkelijke Vikinggrafkist

In Zweden hebben archeologen recent een opmerkelijke grafkist uit de Vikingtijd ontdekt, die meer dan 1.100 jaar oud is.

Deze vondst werd in april bekendgemaakt door Arkeologerna, een archeologische instelling die deel uitmaakt van de Zweedse overheid.

De ontdekking gebeurde aan de rand van Linköping, een stad in het zuiden van Zweden, in de herfst van 2022, maar was tot vorige maand onbekend.

Op Facebook deelde Arkeologerna dat hun archeologen een steengroeve in de regio onderzochten toen ze op de bijzondere grafkist stuitten.

Volgens een vertaalde verklaring van de organisatie stond de stenen structuur “majestueus alleen op de top van een heuvel”. “Vanaf daar was er een uitgestrekt uitzicht over de vlakke vlakten rondom Linköping,” voegden ze eraan toe.

Arkeologerna merkte ook op dat de stenen configuratie “een zeer sterke rand had, voornamelijk bestaande uit aan de rand geplaatste blokken.”

“In het midden bevond zich een grafkist uit de 10e eeuw,” voegde de vertaalde verklaring toe. “De kist was geplaatst in een grafput met stenen zijden.”

Al snel ontdekten archeologen dat de persoon in het graf begraven was met een bijl en een dolk, en dat er “restanten van textiel, waarschijnlijk van een kledingstuk” waren.

Foto’s tonen archeologen die werken op de locatie van de zorgvuldig gerangschikte stenencirkel, samen met een bewaarde nagel en een houten schede die een mes bevatte.

De begraven persoon, waarschijnlijk een man, behoorde tot de “hogere echelons van de samenleving,” volgens de archeologische organisatie.

Het graf dateert ook uit een cruciaal punt in de Zweedse geschiedenis toen de inwoners geleidelijk overgingen van heidense gebruiken naar christelijke.

De begrafenis was “uitgevoerd met christelijke ondertonen, maar de stenen setting was opgericht op een begraafplaats uit de oudere IJzertijd.”

Arkeologerna projectmanager Alf Eriksson zei dat hij “echt niet verwachtte een grafkist uit de Vikingtijd te vinden.”

“Voorheen hebben we stenen settings in het gebied onderzocht, en die waren uit de oudere IJzertijd, dus we dachten dat deze dat ook zou zijn,” zei de expert. “De sterke rand van opstaande/aan de rand geplaatste stenen blokken is zeer ongebruikelijk.”

De ontdekking is een van de vele fascinerende Viking-gerelateerde vondsten in de recente maanden.

In januari sprak een archeoloog van het Universiteitsmuseum van Bergen met Fox News Digital over recentelijk ontdekte Vikinggraven die gevuld waren met munten, juwelen en andere schatten.

Vorig jaar struikelden metaaldetectoristen op het Isle of Man over een 1.000 jaar oude Viking “portemonnee”, gevuld met 36 zilveren munten die geslagen waren tussen 1000 en 1065.

Vergelijkbare berichten

Beoordeel dit post