Zeldzame, mysterieuze diepzee ‘septopus’ aangespoeld op strand: Een buitengewone vondst!

Het gaat om een zevenarmige octopus.

Onderzoekers stonden versteld toen de resten van een uiterst zeldzame zevenarmige octopus aanspoelden op het strand van Collieston, Schotland, zoals te zien was op foto’s die online veel aandacht trokken.

“Dit was duidelijk iets wat we nog niet eerder hadden gezien,” vertelde Catriona Reid, beheerder van het Forvie National Nature Reserve waar het eigenaardige dier gevonden werd, aan de BBC.

Een strandjutter ontdekte op 30 november de tentakels van het bijzonder uitgeruste wezen op het strand van Aberdeenshire.







De opvallend grote tentakel werd gevonden in het Forvie National Nature Reserve in Collieston, Schotland.

Zij waarschuwden het personeel van het reservaat, aldus Reid, die de “grote diameter en grote zuignappen” van de maritieme rariteit opmerkte, die “veel te groot waren voor de gebruikelijke gekrulde octopus” die normaal in het gebied wordt gezien.

Er was aanvankelijk zelfs enige speculatie dat de zuignappen toebehoorden aan de ontwijkende reuzeninktvis.

Nadat foto’s van het mysterieuze wezen naar verschillende instellingen waren gestuurd, waaronder de zoölogieafdeling van de Universiteit van Aberdeen, kon het team het identificeren als een zevenarmige octopus.







“Het kan zijn gevangen met een trawl en teruggegooid, of gepredeerd door een walvis,” zei Dr. Lauren Smith.

Ook bekend als de blob octopus of septopus, is deze weekdier een van de grootste octopussen op de planeet, die lengtes van ongeveer 11 voet kan bereiken, meldde Livescience.

Ze leven in diepe wateren beneden 500 meter onder het oppervlak en zijn zo zeldzaam dat er in de laatste 40 jaar slechts vier levend zijn gezien — de meest recente werd vorige maand gefilmd door een op afstand bestuurd voertuig in Monterey Bay, Californië.

De naam van de septopus is enigszins misleidend, omdat ze daadwerkelijk acht ledematen hebben. Maar de mannetjes verbergen hun achtste ledemaat — een voortplantingsorgaan gebruikt om eieren te bevruchten — in een zak achter hun rechteroog.

Dr. Lauren Smith, een marien bioloog bij onderzoeksorganisatie Saltwater Life, noemde het aangespoelde exemplaar “een buitengewone vondst,” hoewel ze perplex bleef over hoe zo’n diepzeebewoner kon aanspoelen.

“Het kan zijn gevangen met een trawl en teruggegooid, of gepredeerd door een walvis,” vertelde ze aan de Daily Mail. “Of misschien heeft het zich op de een of andere manier naar ondiep water begeven en raakte het gedesoriënteerd en vervolgens gepredeerd.”

Smith zei dat de “geborgen resten zijn ingevroren voor verder onderzoek, waarvan sommige mogelijk als museumexemplaren worden bewaard.”