Demi en Geert houden de gemoederen bezig: Wat betekent dit voor Bondgenoten?

De on-again, off-again relatie van Geert en Demi in De Bondgenoten is een echte achtbaan. De ene keer verbreekt zij de relatie, de andere keer probeert hij haar terug te winnen. Hun liefdesperikelen waren ook dinsdagavond weer het gesprek van de dag (bekijk de video).

Demi worstelt met het idee dat Geert buiten hun relatie om zijn eigen leven zou leiden. Toen hij voorstelde of hij af en toe in het weekend iets alleen mocht doen, was haar reactie stellig: “Nee, dat zou ik niet prettig vinden.” Geert vroeg vervolgens of ze hem ooit echt vrijheid zou geven, maar Demi bleef het antwoord verschuldigd.

Theater

Ook de andere bewoners van de loods lijken genoeg te hebben van het constante drama tussen het paar. Fatima beschrijft hun relatie als “een groot theater” (zie onderstaande video). Valentijne is het daar volledig mee eens: “Absoluut. Wacht maar tot ze eenmaal buiten zijn.” Waarop Fatima concludeert: “Dat wordt een ramp, ik houd mijn hart vast.”

0:37 Fatima over Demi en Geert: ‘Een groot theater’

Een weekend alleen

Kijkers zijn het zat na weer een aflevering vol soapachtige wendingen rondom Geert en Demi. “Ik ben er moe van”, reageert een kijker op platform X. Andere kijkers zijn kritisch over het gedrag van Demi. “Dus Geert mag niet eens een weekendje alleen thuis zijn zonder Demi, meine gute” en “Het is echt ongezond dat ze nu al nee zegt op de vraag of hij een weekend alleen kan zijn. Ik hoop echt dat ze hulp zoekt.”











