Exclusieve Beelden: Daniël toont eerste blik op B&B Vol Liefde-reünie!

Daniël, de opvallende eigenaar van een B&B uit

B&B Vol Liefde (zie video)

, deelt een exclusieve vooruitblik op de langverwachte reünie met zijn volgers. Hoewel het huidige seizoen nog niet is afgerond op televisie, kunnen de fans haast niet wachten.

Heeft het seizoen daadwerkelijk een liefdessucces opgeleverd?

Daniël, de beheerder van de bed-and-breakfast, heeft op Instagram de eerste foto van de reünie gedeeld en licht al een tipje van de sluier op. Hij meldt: “De opnames van de reünie waren zeer gezellig.”

Op de foto zijn Illya, Petra, Jean-Paul, Ingrid en Daniël zelf te zien. Daniël vond het bijzonder leuk om iedereen weer persoonlijk te ontmoeten, zo laat hij weten.

Wanneer wordt de reünie uitgezonden?

Nog even geduld… Op donderdag 11 september kunnen we om 20.30 uur eindelijk zien welke koppels samen zijn gebleven en welke niet.

Bron headerfoto: RTL