Ontdek hoe koffie je jong houdt: maar er is een addertje!

Kan koffie de sleutel zijn tot een lang leven?

Recent onderzoek wijst uit dat cafeïne, de meest gebruikte stimulant ter wereld, de levensduur kan verlengen en invloed kan hebben op hoe cellen reageren op genetische schade, hoewel er een mogelijk complicatie is.

Een onderzoeksteam van de Queen Mary University of London heeft bevestigd dat cafeïne interactie heeft met systemen die veroudering, DNA-reacties en cellulaire stress beïnvloeden.

Het team onderzocht splitsingsgist, een eencellig organisme dat vergelijkbaar is met menselijke cellen en vergelijkbare paden gebruikt voor energiebeheer, DNA-reparatie en stress.

De onderzoekers maten de reactie van de splitsingsgist op verschillende vormen van cellulaire stress, waaronder DNA-schade, toxische blootstelling en voedingstekorten.

Vervolgens voegden ze cafeïne toe om te beoordelen hoe de cellen zouden reageren.

Zij ontdekten dat cafeïne de levensduur van gist verlengde, maar ook beïnvloedde hoe cellen reageerden op stress, vooral wanneer de moleculaire systemen die stress reguleren al geactiveerd waren.

De resultaten van het onderzoek werden deze week gepubliceerd in het tijdschrift ‘Microbial Cell’.

Het onderzoeksteam had eerder vastgesteld dat cafeïne de levensduur van cellen ondersteunt door TOR (target of rapamycin) te activeren, een biologische schakelaar die bepaalt wanneer cellen moeten groeien op basis van de beschikbaarheid van voedsel en energie.

Volgens het team heeft de TOR-schakelaar al meer dan 500 miljoen jaar de energie- en stressreacties in levende organismen gereguleerd.

In deze meest recente studie leerde het team dat cafeïne TOR niet direct activeert, maar het beïnvloedt door AMPK te activeren, een cellulaire brandstofreserve in gist en mensen.

“Wanneer je cellen laag in energie zijn, treedt AMPK in werking om hen te helpen omgaan,” zei studiehoofdauteur Charalampos (Babis) Rallis. “En onze resultaten tonen aan dat cafeïne helpt die schakelaar om te zetten.”

Het gistmodel toonde aan dat de invloed van cafeïne op deze schakelaar direct impact heeft op hoe cellen groeien, hun DNA repareren en reageren op stress, wat allemaal verband houdt met veroudering.

Tot verbazing van het team beschermde cafeïne beschadigd DNA niet, maar versterkte het de schade juist.

Normaal gesproken, wanneer een cel DNA-schade detecteert, stopt het met delen om het te repareren. De onderzoekers ontdekten echter dat cafeïne deze stop negeert, waardoor ongeheelde cellen blijven delen en ze kwetsbaarder worden voor toekomstige schade.

Het team verzekerde dat dit je ochtendkopje koffie niet inherent gevaarlijk maakt. Cafeïne’s vermogen om te veranderen hoe cellen reageren op problemen kan positief of negatief zijn, afhankelijk van de situatie.

Het team merkte op dat de voordelen van cafeïne afhangen van de aanwezigheid van specifieke eiwitten en paden. Het feit dat de effecten van cafeïne niet universeel of automatisch zijn, kan helpen verklaren waarom eerdere studies over de link tussen cafeïne en verbeterde gezondheid inconsistent zijn geweest.

“Deze bevindingen helpen verklaren waarom cafeïne gunstig kan zijn voor de gezondheid en levensduur,” zei John-Patrick Alao, de postdoctorale onderzoekswetenschapper die deze studie leidde. “En ze openen spannende mogelijkheden voor toekomstig onderzoek naar hoe we deze effecten directer kunnen activeren – met dieet, levensstijl of nieuwe medicijnen.”

Het team erkende dat, omdat de studie alleen op splitsingsgist vertrouwde, de bevindingen mogelijk niet rechtstreeks naar menselijke cellen kunnen worden vertaald.

Koffie wordt al lang geprezen om zijn gezondheidsvoordelen. Rijk aan antioxidanten, kan het de hersenfunctie verbeteren. Het is ook aangetoond dat het de alertheid verhoogt, helpt bij gewichtsbeheersing, de stemming verbetert en mogelijk het risico op type 2 diabetes en hartziekten verlaagt.

Een studie uit 2018 onder bijna een half miljoen Britse volwassenen vond dat koffiedrinkers een iets lager risico op overlijden hadden over 10 jaar dan degenen die geen koffie dronken.

Ander onderzoek, dat meer dan 170.000 volwassenen in het VK omvatte, stelde voor dat degenen die dagelijks tussen de twee en vier koppen koffie drinken, ongeacht of ze suiker toevoegen, langer leven dan degenen die geen koffie drinken.

Een studie uit 2025 onder leiding van onderzoekers aan de Tulane University verbond een ochtendbrouwsel aan lagere sterftecijfers dan espresso later op de dag.

En drie tot vijf kopjes per dag op middelbare leeftijd werd geassocieerd met een verlaagd risico op de ziekte van Alzheimer later in het leven, zo bepaalde het onderzoek.

Bovendien vonden sommige studies dat koffieliefhebbers tot 60% minder risico hebben op de ziekte van Parkinson.

Hoe meer koffie ze dronken, hoe lager het risico.

