Ontdekking van Oud ‘Plezierjacht’ Nabij Paleisruïnes: Verbonden met Geschiedenis’ Beruchtste Koningin

Onlangs hebben archeologen resten ontdekt van een antiek Egyptisch “plezierbootje” in de buurt van de overblijfselen van het verloren paleis van Cleopatra VII in de koninklijke haven van Alexandrië.

De vondst werd eerder deze maand bekendgemaakt door het Europese Instituut voor Onderwaterarcheologie (IEASM). De overblijfselen werden aangetroffen in de grote Portus Magnus van Alexandrië, waar wordt aangenomen dat de resten van het paleiscomplex van Cleopatra liggen.

De opgraving werd geleid door de Franse archeoloog Franck Goddio, en het team ontdekte een oud vaartuig dat bekend staat als een thalamegos.

Thalamegoi waren luxueuze vaartuigen die in het oude Egypte werden gebruikt voor diverse activiteiten, waaronder feesten, religieuze ceremonies en plezierreizen.

Het schip is 35 meter lang en 7 meter breed, waarvan 28 meter van de structuur bewaard is gebleven, volgens de IEASM.

“Het type constructie was bedoeld om een maximale breedte voor het schip te verkrijgen om een centraal paviljoen te kunnen accommoderen,” merkte de organisatie op.

“Een bijzonder kenmerk van het schip is de platbodemige romp met een scherpe kiel aan de boeg en een afgeronde draai aan het achtereind.”

Archeologen vonden ook graffiti in het Grieks, daterend uit de eerste helft van de eerste eeuw na Christus, hoewel de betekenis van de graffiti nog een mysterie is.

De graffiti wordt nog onderzocht, vertelde de IEASM aan Fox News Digital, maar het “versterkt de hypothese dat het schip in Alexandrië is gebouwd.”

Het schip “zou een luxueus versierde cabine hebben gehad en lijkt alleen door roeispanen te zijn voortbewogen,” zei de IEASM.

In het persbericht suggereerde Goddio dat het schip mogelijk is gezonken tijdens de verwoesting van de Tempel van Isis in 50 na Christus.

Cleopatra, gerespecteerd in Egypte maar verguisd in Romeinse verslagen, bevorderde de cultus van Isis tijdens haar regering.

“We kunnen ook een ritueel gebruik voor deze barge suggereren,” zei Goddio. “Het zou kunnen hebben toebehoord aan het heiligdom en [deel hebben uitgemaakt van] de ceremoniële processie, [wanneer de] processie ter ere van Isis een rijkelijk versierd vaartuig, de Navigium, tegenkwam.”

“Dit vaartuig voerde een jaarlijkse rituele reis van de godin uit van de Portus Magnus van Alexandrië naar het heiligdom van Osiris bij Canopus langs het Kanaal van Canopus.”

Functionarissen benadrukten dat het onderzoek naar het wrak “nog in een vroeg stadium is.”

Desondanks biedt het een “fascinerende reis door het leven, religie, luxe en plezier op de waterwegen van het vroege Romeinse Egypte.”

De ontdekking volgt op een andere vondst gerelateerd aan Cleopatra die in 2025 werd onthuld.

Egyptische archeologen hebben onlangs een verborgen haven ontdekt bij de Tempel van Taposiris Magna, een andere tempel die verbonden is met de oude koningin.

De Tempel van Taposiris Magna, gewijd aan de Egyptische god Osiris, ligt ongeveer 48 kilometer ten westen van Alexandrië.