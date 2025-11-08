Kauwgom die griep opspoort: Ontdek hoe deze innovatie werkt

Het is tijd voor tijm!

Griep is een van de meest voorkomende en besmettelijke ziekten — het veroorzaakt jaarlijks tot 41 miljoen ziektegevallen, 710.000 ziekenhuisopnames en 52.000 sterfgevallen in de VS, volgens het Centers for Disease Control and Prevention.

Griep wordt vaak gediagnosticeerd met een neus- of keeluitstrijkje dat wordt getest op de aanwezigheid van influenzavirussen. Tot voor kort waren er echter geen vrij verkrijgbare griep tests beschikbaar in de VS.

Binnenkort is het misschien niet meer nodig om een uitstrijkje te nemen. Duitse scheikundigen zeggen dat ze een sensor hebben ontwikkeld die een tijmsmaak afgeeft wanneer deze in contact komt met het griepvirus. Uiteindelijk hopen ze de sensor in een kauwgom of een zuigtablet te verwerken.

“Er is dringend behoefte aan gemakkelijk te fabriceren, eenvoudig te leveren en eenvoudige eerstelijns verdedigingsmiddelen,” schreven de onderzoekers woensdag in het tijdschrift ACS Central Science.

“Deze hulpmiddelen kunnen snel helpen bij het identificeren van personen die risico lopen op het dragen van influenza, zodat ze in quarantaine kunnen worden geplaatst.”

De Food and Drug Administration (FDA) is historisch gezien voorzichtig geweest met diagnostische tests voor thuisgebruik, waaronder die voor griep, vanwege zorgen over hun nauwkeurigheid en het potentieel voor gebruikersfouten.

De eerste OTC-griep test was de Lucira COVID-19 & Flu Home Test, die in 2023 een noodgoedkeuring kreeg van de FDA.

De FDA heeft vorig jaar de Healgen Rapid Check COVID-19/Flu A&B Antigen Test geautoriseerd, waardoor het de eerste thuistest werd die goedkeuring kreeg buiten nood gebruik.

Het gebrek aan handige en uitgebreide griep testopties inspireerde de moleculaire sensor.

“[Wij] hebben een kader voor griep testing ontwikkeld dat snel toegankelijk, goedkoop te produceren, gemakkelijk te distribueren en responsief is in de vroege fasen van infectie als een voorwaarde voor wereldwijd gebruik,” schreven de onderzoekers.

“We hebben deze uitdaging opgelost door over te stappen van complexe detectoren en machines naar een detector die voor iedereen, overal en altijd beschikbaar is: de tong.”

De sensor zou de diagnostische markt kunnen revolutioneren.

Zo werkt het: Neuraminidase bevindt zich op het oppervlak van griepvirussen.

De virussen gebruiken het enzym om bepaalde chemische bindingen door te snijden zodat ze zich kunnen verspreiden van geïnfecteerde cellen naar gezonde cellen.

Wetenschappers hebben een synthetische molecuul gemaakt die het natuurlijke doelwit van neuraminidase nabootst en hebben thymol eraan bevestigd, dat verantwoordelijk is voor de kenmerkende smaak en geur van tijm.

De neuraminidase van het griepvirus herkent het valse molecuul en snijdt het door, waardoor de thymol vrijkomt. De tong detecteert de smaak die een soort kruidige maar medicinale smaak heeft.

De onderzoekers merkten op dat hun sensor “chemisch is afgesteld” om te reageren op virale maar niet op bacteriële neuraminidase, wat betekent dat de test geen vals-positief resultaat zal geven als er bacteriën aanwezig zijn in speeksel.

In tests met menselijk speeksel liet de sensor binnen 30 minuten thymol vrij.

De onderzoekers hopen binnen twee jaar trials te starten om de sensor bij griep patiënten te testen voor en na het verschijnen van symptomen.

In de tussentijd wordt het griepvaccin aanbevolen voor iedereen van 6 maanden en ouder, met zeldzame uitzonderingen. Het vaccin traint het immuunsysteem om het griepvirus te herkennen en te bestrijden, wat helpt om ziekte te voorkomen of de ernst ervan te verminderen.

Griepseizoen piekt meestal tussen december en februari omdat mensen meer tijd binnenshuis doorbrengen. De koude, droge omstandigheden laten de virussen effectiever verspreiden.

Als je griep krijgt, adviseren experts ten zeerste om thuis te blijven zodat je anderen niet besmet.