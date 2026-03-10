Archeologen Ontdekken Goudrijke Grafkamer: Schatten van Duizend Jaar Oud Blootgelegd

Recente Ontdekking van een Graf met Goud in Panama

Archeologen hebben onlangs een opzienbarende ontdekking gedaan in Panama waarbij een graf vol goud en andere voorwerpen werd blootgelegd, een vondst die meer dan 1.000 jaar oud is.

Het Ministerie van Cultuur van Panama maakte bekend dat deze ontdekking plaatsvond op de archeologische site El Caño in de provincie Coclé van Panama.

In het graf, dat de naam Graf 3 heeft gekregen, werden verschillende gouden en metalen voorwerpen aangetroffen, waaronder borstplaten, oorsieraden en armbanden, en ook enkele “verfijnd gemaakte keramieken”.

Hoewel archeologen Graf 3 al in 2009 identificeerden, was pas recentelijk de complexiteit van de structuur en de omvang van de grafgiften duidelijk geworden.

Het graf was georganiseerd rond een individu dat “omgeven was door een reeks prestigieuze objecten die zijn hoge status binnen de sociaalpolitieke hiërarchie van zijn gemeenschap aantoonden”, aldus een vertaalde verklaring van het ministerie van 20 februari.

Functionarissen van het ministerie beschreven de ontdekking als een “zeer belangrijke gebeurtenis voor de Panamese archeologie”.

De Betekenis van El Caño

“El Caño is een van de belangrijkste pre-Hispanische begraafplaatsen in de regio geworden, geassocieerd met samenlevingen die tussen de 8e en 11e eeuw na Christus in centraal Panama leefden”, vervolgde de verklaring.

De nieuw ontdekte tombe breidt de bekende begrafenisgegevens uit en zal nieuwe informatie bieden over sociale organisatie, politieke macht, handelsnetwerken en rituele praktijken, onder andere aspecten.

De gouden voorwerpen duiden erop dat de persoon van “hoge status” was, zei Alexa Hancock, een antropologe bij de Fundacion El Caño, de organisatie die het opgravingsoverzicht beheerde.

Hancock meldde aan Fox News Digital dat tot nu toe zes gouden voorwerpen zijn geborgen: twee borstplaten, twee armbanden en twee oorstaven.

De stenen in de oorstaven zijn nog niet geïdentificeerd, voegde Hancock toe.

Symboliek van de Voorwerpen

De ontwerpen op de voorwerpen wijzen op de familielijn van de overledene.

“Goud werd gebruikt omdat het een materiaal is dat de boodschap of informatie over welke lijn de mensen in het graf behoorden, zou bewaren”, merkte ze op.

“Er is niets gevonden in dit of enig ander graf in El Caño dat een van de individuen die in het graf begraven zijn bij naam identificeert.”

Wat betreft de oorsprong van de gouden voorwerpen, beschreef Hancock deze als “lokaal Panamees vakmanschap”.

“Het team van de El Caño Foundation voerde een jaar lang onderzoek uit in 2023 om de herkomst van artefacten die uit de [andere] graven [op de site] zijn geborgen te bevestigen”, zei ze.

“De specifiek onderzochte artefacten waren het goud, smaragden en pyriet spiegels. Het goud werd bevestigd als Panamees van oorsprong door elementenanalyse en de ontwerpen waren uit de periode van Gran Coclé.”

De meest recente opgraving van het graf begon in januari en was gepland te eindigen op 6 maart.

Hancock voegde toe dat het werk op de site pas voltooid zal zijn wanneer het opgravingsseizoen van 2027 is afgelopen.

“Op dit moment is het zelfs nog niet bevestigd hoeveel individuen er in het graf begraven zijn”, zei ze. “Er zijn minimaal drie individuen geïdentificeerd — maar er zijn waarschijnlijk meer. Dit graf is enigszins kleiner in algemene grootte, meer lang dan rond.”

