Archeologen Ontdekken Viking-tijdperk ‘Executieput’ Nabij Universiteitsstad: Bewijs van Oude Wreedheid

Ontdekking van een vermoedelijke executieplaats door studenten van een vooraanstaande universiteit

Onlangs hebben studenten van een gerenommeerde universiteit in het Verenigd Koninkrijk resten ontdekt die duiden op een executieplaats uit de 9e eeuw. Deze vondst werd gedaan aan de rand van een stad, meer bepaald in Wandlebury Country Park, ten zuiden van Cambridge. De Universiteit van Cambridge maakte deze ontdekking bekend in een persbericht op 4 februari. De opgravingen vonden plaats tijdens de lente en zomer van 2025.

De begraafplaats dateert uit de tijd dat Vikingen het gebied veroverden. Volgens het persbericht kan de put dateren uit een periode waarin het gebied een ‘grenszone’ was in het conflict tussen het door Saksen bestuurde koninkrijk Mercia en het koninkrijk East Anglia.

In de put werden de resten van ongeveer tien jonge mannen gevonden, wat vragen oproept over of hun dood verband houdt met grensconflicten of gerechtelijke executies. “Opmerkelijk is dat het massagraf een mix bevatte van complete en in stukken gesneden resten, inclusief een cluster van schedels zonder duidelijk bijbehorende lichamen en een ‘stapel benen’, evenals vier complete skeletten, waarvan sommige in posities die suggereren dat ze vastgebonden waren,” aldus het persbericht.

Bewijsmateriaal wijst op executieplaats

Volgens Oscar Aldred, een archeoloog bij de Cambridge Archaeological Unit, wijzen twee hoofdpunten erop dat de site een executieplaats was. Ten eerste is er de locatie zelf. “De context van de begrafenis in verbinding met een oude IJzertijd heuvelfort … is een prima locatie voor executiebegrafenissen,” vertelde Aldred aan Fox News Digital. “Executieplaatsen uit deze periode bevinden zich typisch aan de rand van een territorium, maar ook op prominente plaatsen in het landschap.”

Het tweede bewijsstuk, voegde de archeoloog toe, is het bewijs van onthoofding. Ten minste één skelet toonde “duidelijke tekenen van onthoofding” – in het bijzonder insnijdingen en haksporen aan de linkerkant van de onderkaak. “Als dit een slagveldbegrafenis was, zouden we meer trauma aan het bot verwachten, vooral aan armen en benen, gerelateerd aan gevechtswonden,” zei Aldred.

Hij benadrukte het belang van de vondst, opmerkend dat het “helemaal niet gebruikelijk is” om gestapelde schedels en ledematen naast complete skeletten te vinden. “[Het is] zeer interessant,” merkte hij op. “De individuen werden in staat van ontbinding gedeponeerd, en waren daarom niet in staat om bij elkaar te blijven, bij wijze van spreken.”

Aldred voegde toe: “De groepering van botten binnen de begraafput is iets waar we harder aan moeten werken om het verder te begrijpen.”

Toekomstig onderzoek en betekenis van de locatie

Hoewel er nog geen bewijs is van een veldslag in Wandlebury, werd de locatie geregistreerd als een ontmoetingsplaats voor ‘hundreds’, of Angelsaksische territoriale eenheden. “Het is het soort plaats waar je zou verwachten dat gerechtelijke bijeenkomsten plaatsvonden, waar mensen samenkwamen en belangrijke beslissingen namen zoals executiebevelen,” zei Aldred over het gebied.

Onderzoekers voeren nu DNA-, isotoop- en radiokoolstofdatering uit om te bepalen wie de mannen waren en in welk jaar ze stierven. Aldred voegde toe dat verder onderzoek zal bepalen waarom de resten op deze manier werden gerangschikt.

“We werken samen met collega’s aan de Universiteit van Cambridge om deze vragen verder te onderzoeken,” zei hij. “Maar voorlopig roepen we meer vragen op dan dat we ze definitief beantwoorden.”

