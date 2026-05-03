Archeologen Ontdekken Unieke Schat uit IJzertijd: Vondst Van Ongekende Omvang

Archeologische Ontdekking in Groot-Brittannië

Archeologen hebben in Groot-Brittannië de eerste vierwielige wagens ontdekt. Deze vondst is gepubliceerd in het tijdschrift Antiquity op 17 maart.

De overblijfselen van deze voertuigen zijn aangetroffen op een IJzertijdsite in de buurt van het dorpje Melsonby, ongeveer 56 kilometer ten zuiden van Durham, in Yorkshire, Engeland.

In 2021 werd in dit gebied een metaaldetectieonderzoek uitgevoerd, wat leidde tot een opgraving in 2022.

De vondst werd gedaan tijdens deze opgraving, hoewel de resultaten van het onderzoek pas recentelijk werden gepubliceerd na de publicatie van het artikel.

De artefacten, daterend van 100 v.Chr. tot 40 n.Chr., werden ontdekt op minder dan anderhalve kilometer van Stanwick.

Stanwick, een belangrijke IJzertijd vesting in het noorden van Engeland, wordt algemeen beschouwd als een politiek centrum van de Brigantes, een machtige Keltische confederatie met een complexe relatie met Rome.

Onder de 950 metalen voorwerpen bevonden zich onderdelen van voertuigen en tuigage voor paarden, evenals ceremoniële vaten en wapens. Opmerkelijk waren ook de koningspennen, die gebruikt werden voor het besturen van de voertuigen.

De verzameling bevatte ook cilindrische ijzeren banden en U-vormige beugels, die samen de naafkragen van de vierwielige wagens lijken te vormen.

Volgens de onderzoekers vertegenwoordigen deze artefacten “een van de grootste IJzertijd metaalwerkdepots die tot nu toe in Groot-Brittannië zijn gevonden.”

Deze vondst “vertegenwoordigt ook het eerste mogelijke tastbare bewijs” van vierwielige wagens in Groot-Brittannië, voegde het artikel eraan toe.

“Onder de banden was een serie brede, platte ijzeren staven met een centrale U-vormige buiging, hier beschreven als beugels,” zei het artikel. “Deze items worden niet gevonden op tweewielige strijdwagens in Groot-Brittannië.”

De wagens zouden waarschijnlijk gebruikt zijn door hooggeplaatste elites in het oude Groot-Brittannië als symbolen van rijkdom — vergelijkbaar met sportauto’s vandaag de dag.

De onderzoekers schreven dat de aanwezigheid van vierwielige wagens in Melsonby “onze kennis over de vormen van wieltransport en de rol van dergelijke voertuigen in de Britse IJzertijd zou transformeren.

Tegelijkertijd benadrukt de schaal van de Melsonby-depots dat gemeenschappen in Noord-Groot-Brittannië niveaus van materiële rijkdom hadden die vergelijkbaar zijn met hun tegenhangers elders in Europa,” aldus het artikel.

De onderzoekers benadrukten dat de conservering en analyse van de onderdelen “nog in een vroeg stadium zijn… [v]erdere werkzaamheden zullen ons begrip van dit materiaal aanzienlijk vergroten; Melsonby begint pas zijn geheimen te onthullen.”

De vondst maakt deel uit van een groeiend aantal IJzertijdvondsten die in heel Groot-Brittannië aan het licht komen.

In Schotland hebben bouwvakkers onlangs de resten van IJzertijd ronde huizen gevonden tijdens werkzaamheden aan een rioolproject.

Ook hebben archeologen een Keltische strijdtrompet ontdekt in Norfolk, mogelijk gelinkt aan de stam van de legendarische koningin Boudica.

