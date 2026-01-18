1400 jaar oude schedel met platte top ontdekt in oud dorp: Archeologen verbijsterd!

Recente Vondst van een Ouderwetse Schedel in Mexico

In een oud dorp in Mexico hebben archeologen onlangs een opvallende 1400 jaar oude schedel ontdekt die bijzonder is vanwege zijn platte bovenkant en kubusvormige vorm.

Het Nationaal Instituut voor Antropologie en Geschiedenis (INAH) in Mexico maakte de ontdekking bekend. Volgens de functionarissen werd de schedel aangetroffen in de archeologische zone Balcón de Montezuma, in de noordelijke Huasteca-regio van Tamaulipas.

De schedel was van een man die leefde tussen 400 en 900 na Christus. Hij was ouder dan 40 jaar toen hij overleed, aldus de functionarissen.

Deze man had een bijzonder type schedel, bekend als ’tabular erect’, waarbij zowel de voor- als achterkant van het hoofd opzettelijk waren afgeplat.

De schedel had ook een ongewoon platte bovenkant, waardoor hij een kubusachtige vorm kreeg, vergelijkbaar met de zeldzame ’tabular superior’ vorm.

“Hierdoor werd niet alleen voor het eerst opzettelijke schedeldeformatie geïdentificeerd op dit type locatie, maar ook een variant van schedelmodellering die nog niet eerder in deze regio van Meso-Amerika was gerapporteerd,” zei de persmededeling van INAH.

In een vertaalde schriftelijke verklaring aan Fox News Digital zeiden onderzoekers van INAH dat ze geloven dat de schedel mogelijk betekenis had gerelateerd aan identiteit en status.

“Niet alle individuen op de site (waarvoor we complete skeletten hebben) vertonen dit soort culturele modificatie,” zeiden de onderzoekers.

Met andere woorden, deze persoon viel duidelijk op tussen de anderen, wat hem een gedifferentieerde positie gaf.”

De positie van de man was “niet noodzakelijkerwijs een hoge sociale status”, — en de experts suggereerden dat hij mogelijk een sjamaanachtige rol binnen de groep had.

Hoewel schedeldeformaties niet ongehoord waren in Meso-Amerika, benadrukten de onderzoekers dat dit type minder gebruikelijk is dan andere typen in de regio en ongebruikelijk beide stijlen, tabular erect en tabular superior, combineert.

“De verschillen tussen hen liggen in de laterale projectiehoek tussen de frontale, occipitale en/of coronaire botten,” zei het team.

Het team zei ook dat het graf ongebruikelijk was vanwege zijn kleine ronde schelpkralen, die dienden als persoonlijke versieringen.

“Deze nieuwe ontdekking levert zeer relevante gegevens op over de aard van interculturele relaties in de Huasteca-regio – vooral met het noorden en de Sierra Madre Oriental van Mexico,” voegden de onderzoekers toe.

“Het toont niet alleen de hoge mate van etnische diversiteit aan, maar biedt ook inzichten in de fysieke kenmerken van zijn inwoners.”

De ontdekking is slechts een van de vele archeologische vondsten die in 2025 zijn onthuld.

In El Salvador vonden opgravers ‘griezelige’ poppen bovenop een piramide die meer dan 2400 jaar oud was.

Deze zomer ontdekten een Texaans echtpaar het oude graf van een legendarische koning in Caracol, Belize, een belangrijke Maya-stad die in de 300s na Christus werd gesticht.

Vergelijkbare berichten

Beoordeel dit post