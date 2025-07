Afgelopen weekend heeft de Franse choreograaf Noé Chapsal de prestigieuze XL Award in ontvangst genomen tijdens de finale van de Rotterdam International Duet Choreography Competition (RIDCC). Deze prijs omvat een productiebudget van € 100.000. Louis Thuriot en Patricia George werden door het publiek gekozen als winnaars van de Publieksprijs, welke bestaat uit het totaalbedrag dat door het publiek bijeengebracht werd.

De RIDCC is een jaarlijks terugkerende danscompetitie die zich specifiek focust op duet-choreografieën in diverse dansstijlen. Dit jaar bestond de volledig vrouwelijke jury uit Kristin de Groot, Sarah Baltzinger, Anna-Kay Alicia Gayle, Bonnie Doets en Janine Dijkmeijer, die allen zeer te spreken waren over Chapsals eerste choreografie, VISCUM. Ze waren onder de indruk van de ‘intense, krachtige lichaamstaal’ en de duidelijke bedoelingen die gedurende de gehele uitvoering naar voren kwamen.

De energie was de hele tijd voelbaar, met subtiele nuances die het publiek continu in de greep hielden. De connectie tussen de dansers was moedig en zelfverzekerd. Ze slaagden erin om de ruimte te vullen met anticipatie en energie, terwijl ze tegelijkertijd verfijning brachten in de kwaliteit van de bewegingen. Het stuk toonde de rijpheid van de choreograaf en een duidelijke visie op het werk dat hij of zij wilde neerzetten, met duidelijke technieken, vaardigheden en artistieke kwaliteiten. De jury ziet groot potentieel in deze stem en is benieuwd naar verdere ontwikkelingen in toekomstige werken.

Tijdens de competitie hebben verschillende dansgezelschappen en -instellingen de kans om nieuw talent te ontdekken en Partner Awards uit te reiken, waarmee ze beloven de choreografen te ondersteunen in hun artistieke ontwikkeling en bekendheid binnen de danswereld. Naast de XL Award ontving Noé Chapsal drie Partner Awards van onder andere MiR dance Company Gelsenkirchen, Club Guy and Roni en Dansateliers.

Centre Chorégraphique National de Créteil et du Val-du-Marne en TANZ Bielefeld kozen voor de publiekswinnaars Louis Thuriot en Patricia George (choreografie RAKKE), Codarts Rotterdam, FORM Dance Projects, TanzLabor ROXY Ulm en het Nederlands Dans Theater voor Hung-chung Lai (Push and Pull), Conny Janssen Danst voor Maciej Kuzminski (For what is to come), Het Nationale Ballet voor Giovanni Napoli (Whispers of an Ending) en SALLY Dansgezelschap Maastricht voor Justin de Jager & Sem Deliveyne (Brothers).