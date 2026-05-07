Hans van Manen postuum geëerd: Ontvangt prestigieuze Petipa Award 2026!

Hans van Manen postuum geëerd met Petipa Award 2026

Hans van Manen, de beroemde choreograaf die vorig jaar is overleden, zal postuum de prestigieuze Petipa Award 2026 ontvangen. Deze erkenning wordt toegekend voor zijn baanbrekende werk en zijn langdurige impact op de wereld van het moderne ballet. Van Manen was al op de hoogte gesteld van deze eer voor zijn overlijden.

De Petipa Award, vernoemd naar de beroemde danser en choreograaf Marius Petipa (1818-1910), is bedoeld om kunstenaars te eren die de tradities van klassiek ballet niet alleen in stand houden, maar deze ook vernieuwen en integreren in een hedendaagse, wereldwijde setting. Deze jaarlijkse onderscheidingen worden uitgereikt aan balletdansers, choreografen, dansrecensenten en dansopleidingen die een belangrijke rol hebben gespeeld in het behouden en voortzetten van klassiek ballet.

Hans van Manen, die eind vorig jaar op 93-jarige leeftijd overleed, wordt beschouwd als een van de meest invloedrijke choreografen die Nederland heeft voortgebracht. Zijn oeuvre omvat meer dan 150 balletten, die hij onder andere creëerde voor het Nederlands Danstheater en Het Nationale Ballet. Dit laatste gezelschap ontving drie jaar geleden eveneens de Petipa Award. Gedurende zijn leven ontving Van Manen talrijke onderscheidingen, waaronder de Erasmusprijs, de Prix Benois de la Danse Life Achievement Award, de Grand Prix à la Carrière, de VSCD Oeuvreprijs, en de Lifetime Achievement Award van het Duitse tijdschrift tanz en de Duitse Musikpreis.

Op 3 mei zullen Henk van Dijk, de partner van Van Manen, en Rachel Beaujean, directeur van de Hans van Manen Foundation, de Petipa Award in ontvangst nemen. Dit zal plaatsvinden tijdens een speciaal evenement ter ere van Van Manen in het Koninklijk Theater Carré in Amsterdam. De prijs bestaat uit het beeldje ‘Pirouette’, een handgemaakt object van Boheems kristal, ontworpen door de internationaal erkende designer Lucie Koldová.

