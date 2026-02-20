Rotterdam Pioniert: Eerste Stad met Eigen Stadschoreograaf!

Sheree Lenting aangesteld als eerste stadschoreograaf van Rotterdam

Sheree Lenting is benoemd tot de eerste stadschoreograaf van Rotterdam. Deze nieuwe rol is door de gemeente in het leven geroepen om dans een centrale rol te laten spelen binnen de maatschappij. Lenting zal als ambassadeur van de dans stadschoreografieën ontwikkelen die zijn geïnspireerd door de dynamiek en de gebeurtenissen in Rotterdam.

Als stadschoreograaf zal Lenting twee jaar lang het gezicht zijn van de Rotterdamse dansscene. Samen met lokale dansers ontwikkelt zij een speciale choreografie die op 29 april 2026, de Internationale Dag van de Dans, op een bekende openbare locatie in de stad zal worden onthuld. Deze choreografie zal vervolgens ook tijdens officiële stedelijke evenementen zoals openingen en ceremonies worden opgevoerd, en is tevens beschikbaar voor optredens bij bedrijfsevenementen.

Sheree Lenting, geboren in 1986, is actief op het raakvlak van dans, film en spoken word. Haar artistieke werk begint bij het lichaam, dat zij ziet als een drager van geschiedenis, verbinding en toekomst. Ze verkent thema’s zoals diaspora, liefde en intergenerationeel erfgoed. In 2024 werd Lenting bekroond met de BNG Bank Dansprijs voor haar voorstelling I Am My Ancestors’ Wildest Dream. Ze heeft eerder de openingsdans voor het kunstwerk Moments Contained op Rotterdam Centraal verzorgd en in 2025 presenteerde ze Sons of the Soil bij Danslokaal 13 van Conny Janssen Danst. Lenting is ook actief als programmeur van dans & community bij Theater Rotterdam, waar zij verbinding legt tussen kunstenaars, publiek en gemeenschappen.

De benoeming van Lenting tot stadschoreograaf werd unaniem ondersteund door choreografen Conny Janssen, Connor Schumacher en Lloyd Marengo, die haar omschrijven als een ‘geboren verhalenverteller die met maatschappelijk relevante thema’s inspireert en anderen kracht geeft’. Zij benadrukken dat Lenting diep geworteld is in de Rotterdamse gemeenschap.

Als stadschoreograaf heeft Lenting de ambitie om Rotterdam zowel op het podium als in het dagelijks leven in beweging te krijgen. “Mijn missie is om de wereld te verrijken, kracht te geven en te veranderen door middel van mijn kunst. Dans is voor mij een krachtige beweging, een helende en verbindende kracht. Het is een manier om mensen opnieuw met zichzelf en met elkaar in contact te brengen,” aldus Lenting.

De creatie van de functie van stadschoreograaf is een initiatief van de gemeente Rotterdam en Het Danshuis, een omvangrijk danscentrum dat in 2030 zijn deuren opent voor dansliefhebbers van alle leeftijden, stijlen en niveaus.

