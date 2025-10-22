500 startups succesvol door Yes!Delft begeleid: Tijd om het gebouw te verlaten!

Yes!Delft heeft in de afgelopen twee decennia meer dan 500 technologische start-ups ondersteund, waardoor het de meest succesvolle incubator van Nederland is. Ondanks dit succes blijft de uitdaging bestaan om start-ups te ontwikkelen tot grote ondernemingen.

Meer dan 500 startende bedrijven hebben bij elkaar bijna een miljard euro aan financiering opgehaald en hebben gezorgd voor ongeveer 10.000 arbeidsplaatsen. In de afgelopen 20 jaar heeft Yes!Delft een indrukwekkend traject afgelegd ten opzichte van andere Nederlandse incubators, door intensieve programma’s en ondersteuning te bieden aan beginnende technologiebedrijven.

Wat succesverhalen betreft, kijk naar Epyon met hun snellaadtechnologie en Ampelmann met hun zelfstabiliserende loopbruggen voor offshore platforms, die in de beginjaren van Yes!Delft al voor aanzienlijke bedragen werden overgenomen door internationale firma’s. Meer recent zijn voorbeelden zoals de slaaptechnologie van Nightbalance, overgenomen door Philips, en de energie-efficiënte chips van Nowi, die in handen kwamen van Nexperia.

Veel start-ups hebben echter onafhankelijk doorgroeid. Voorbeelden voor het grote publiek zijn onder meer fietsverhuurbedrijf Swapfiets, parkeeroplossing Parkbee en Somnox’s slaaprobots. Quantumtechnologiebedrijven zoals Delft Circuits en Qblox verkopen hun hardware en software wereldwijd, net als Skytree met zijn technologie om CO2 uit de lucht te filteren.

De populariteit van incubators en accelerators

Het is op zich al een prestatie dat de broedplaats van de TU Delft, ondersteund door de Erasmus Universiteit Rotterdam en de gemeente Delft, nog steeds actief is. Incubators, later vaak accelerators genoemd, waren ooit overal te vinden en enorm populair. Die trend is enigszins afgenomen.

Bijvoorbeeld, Rockstart transformeerde zichzelf in een investeerder en Startupbootcamp biedt minder programma’s aan in Nederland. In Amsterdam sloten de universiteiten hun gezamenlijke ACE Incubator eerder dit jaar. Universiteiten hebben te maken met bezuinigingen en voor marktpartijen is het moeilijk om accelerators winstgevend te maken als succesvolle exits uitblijven.

Yes!Delft versnelt en verdubbelt

Yes!Delft neemt niet deel in het aandelenkapitaal van de start-ups die het begeleidt. Directeur Ras Lalmy verklaarde tijdens de viering van het 20-jarig bestaan dat de incubator nu van plan is om te verdubbelen. ‘We willen de komende vijf jaar nog eens 250 start-ups ondersteunen.’

Dit sluit aan bij de bekende quote van Steve Jobs over de ‘crazy ones’, die groot afgebeeld staat op de blauwe muren van het verzamelgebouw op het terrein van de TU Delft: ‘The people who are crazy enough to think they can change the world, are the ones who do.‘

Wetenschappers opleiden tot ondernemers

Typisch voor Delft is de focus op technische innovatie. Yes!Delft speelt een cruciale rol in het ecosysteem, met onderzoek en kennis van de TU Delft als een van de belangrijkste, maar niet de enige, bronnen van technologie.

De universiteit draagt bij door patenten te verstrekken en wetenschappers te trainen als ondernemers, waarmee ze haar derde kerntaak naast onderwijs en onderzoek vervult: kennis omzetten in maatschappelijke en economische waarde.

Op dit moment zijn er 80 à 90 start-ups actief aan de Molengraafsingel. Velen van hen presenteerden zich aan de genodigden tijdens het feest.

Energiezuinige koekenpan van Effium

TU Delft-alumni Surya Prakash en Wytze de Vries ontwikkelden met Effium een koekenpan die door een innovatieve bodem met spiraalvormige vinnen twee keer zo efficiënt omgaat met gas, wat al populair is onder chefs.

‘We zijn bezig met de ontwikkeling van nieuwe modellen op basis van feedback en plannen om op termijn ook een inductielijn op te zetten’, zegt De Vries. Nederland stapt toch af van gas? ‘Die overgang zal nog jaren duren, terwijl gas alleen maar duurder wordt.’

Lees meer: Delftse startup Effium verovert keukens met de efficiëntste koekenpan ter wereld

Onderwaterdrone van Lobster Robotics

In een ander deel van het gebouw, waar zowel kantoorruimten als werkplaatsen zijn, bevindt zich de Scout, een kleine robotboot van Lobster Robotics. Dit apparaat was oorspronkelijk bedacht om de zeebodem te scannen op de groei van oesters bij windparken op zee. Inmiddels is er meer interesse in militaire toepassingen van de onderwaterdrones.

‘We zijn nu twee jaar hier bij Yes!Delft’, zegt CFO Danny Looman. ‘Nergens anders vind je een plek waar kantoorruimte en werkplaatsen zo goed gecombineerd kunnen worden.’

Lees meer: Lobster Robotics brengt de zeebodem in kaart: ‘Ook in troebel water kunnen we scherpe foto’s maken’

Oormeter van Acoustic Insight

Wat je als techstartup bedenkt in Yes!Delft kun je ter plekke laten assembleren, zelfs met onderdelen die om de hoek zijn ge-3D-print of gefreesd. De onderdelen voor de prototypes van de oorscanner die Acoustic Insight ontwikkelt, bestelt het bedrijf echter van buitenaf. Ontwerper Susanne Bos laat zien hoe haar startup lasertechnologie voor oogmetingen met een nieuw algoritme aanpast om een nauwkeurig beeld van de gehoorgang vast te leggen.

Na haar afstuderen als biomedical engineer aan de TU Delft stuurde ze een open sollicitatie naar enkele start-ups en met Acoustic Insight was er meteen een klik. Dit is een voorbeeld van het talent dat de universiteit levert als brandstof voor de startupmachine.

Human capital delen

‘We zijn hier echt geboren als startup en leerden een businessplan opstellen en financiering ophalen’, zei Josefien Groot, oprichter van Qlayers, dat verfrobots ontwikkelt voor schepen en opslagtanks. ‘Maar toen we gingen opschalen, beseften we hoe belangrijk dit hele ecosysteem is, omdat we mensen van andere startups konden aannemen of onze mensen bij andere startups aan de slag konden gaan. We delen als het ware human capital, en het zijn werknemers met ervaring in startups. Die vind je niet zomaar bij een groot bedrijf.’

Patenten, ondernemerschap, talent, wat ontbreekt er nog om een startupecosysteem compleet te maken? Kapitaal. Om bij Acoustics Insight te blijven: het bedrijf ontving financiering van het Blue Sparrows MedTech Fund, opgericht door Yes!Delft-alumni zoals Eline van Beest (Nightbalance) en de oprichters achter de exoskeletons van Laevo.

Alumni achter deeptechfonds Forward.one

Wat betreft kapitaal is de cirkel in Delft nu compleet, nu alumni niet alleen hun kennis en ervaring, maar ook geld terug investeren in het ecosysteem. Deeptechinvesteerder Forward.one kondigde vorige week zijn derde fonds aan, ter grootte van 200 miljoen euro. Dit fonds, mede opgericht door de mannen van Ampelmann, is bedoeld voor ambitieuze deeptech-startups die willen doorgroeien.

Dit nieuws werd met groot applaus ontvangen. ‘Jammer dat ze dat niet op onze verjaardag vandaag, maar gisteren aankondigden’, grapte Yes!Delft-directeur Lalmy, ‘Maar het laat wel zien hoe onze alumni zich verspreiden over de hele techindustrie in Europa en helpen met het verder uitbouwen van het ecosysteem.’

Groeien naar een grote schaal

Opvallend is dat onder de vele startups van Yes!Delft geen unicorns staan vermeld en slechts enkele scaleups die zijn uitgegroeid tot een groot bedrijf. Dit blijft een uitdaging die zelfs deze gevestigde incubator nog niet volledig heeft opgelost: Nederlandse deeptech-startups groeien maar zelden uit tot grote schaal.

Hoewel Yes!Delft trots is dat 83% van die 500 startups nog actief zijn, is dat eigenlijk niet het doel, stelde Rinke Zonneveld van Invest-NL, die in veel startups investeert. ‘Van mij mag het wat Darwinistischer. Dat startups klein blijven en lang doorgaan, is eigenlijk een probleem. Je houdt middelen en mensen vast die beter tot hun recht zouden komen in snelgroeiende bedrijven.’

De ambitie van Yes!Delft zou moeten zijn om startups zo snel mogelijk de wereld in te sturen, stelde Techleap-boegbeeld Constantijn van Oranje. ‘Verlaat die universiteit, trotseer je concurrenten en betreed de markt. Zo maak je ook ruimte voor nieuwe ondernemers en gaat de motor sneller draaien. We zijn in Nederland niet zo dol op buitenbeentjes, maar dit instituut bestaat omdat een paar buitenbeentjes hun nek uitstaken. We moeten in Nederland meer gek en ambitieus zijn en niet iedereen op hetzelfde niveau willen houden.’