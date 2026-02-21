Heineken ontslaat duizenden: Nieuwe CEO staat voor grote herstructurering

In de komende twee jaar zal Heineken tussen de 5000 en 6000 extra banen schrappen, bovenop de reeds aangekondigde herstructureringen. De nieuwe CEO die in mei de functie van Dolf van den Brink overneemt, neemt de leiding over een winstgevend, maar duidelijk worstelend bedrijf.

Om de kosten te verlagen, zal Heineken de komende twee jaar 5000 tot 6000 werknemers ontslaan. Deze maatregel, die vooral de Europese activiteiten treft, zou jaarlijks een kostenbesparing van 400 tot 500 miljoen euro moeten opleveren. Dit komt bovenop eerdere herstructureringen waarbij al miljarden zijn bespaard.

Het is een understatement om te zeggen dat de biergigant zich in een roerige periode bevindt. Het bedrijf worstelt met dalende verkoopvolumes en wereldwijde economische onzekerheid. CEO Dolf van den Brink maakte in januari onverwachts bekend dat hij het bedrijf zal verlaten. Zijn dienstverband van 28 jaar bij Heineken, waarvan de laatste zes als CEO, eindigt eind mei.

De opvolger zal een bedrijf aantreffen dat weliswaar winstgevend is, maar sterk onder druk staat. In 2025 realiseerde Heineken een omzet van 34,4 miljard euro en een nettowinst van 1,9 miljard euro. Desondanks daalde het verkoopvolume met 1,2 procent naar 281,6 miljoen hectoliter, vooral in Europa en Noord- en Zuid-Amerika. Het verdere verlies van 5000 tot 6000 banen moet de kosten nog meer drukken.

Wie Dolf van den Brink zal opvolgen, is nog niet bekend. Wat wel vaststaat, is dat de nieuwe CEO van Heineken voor enkele grote uitdagingen staat.

Interne spanningen door strategie-implementatie

De nieuwe CEO moet in de eerste plaats de uitvoering van de EverGreen 2030-strategie succesvol begeleiden. Deze strategie richt zich op zeventien groeimarkten en dertig kernproducten, met extra aandacht voor merken als Heineken, Amstel en Birra Moretti. Tegelijkertijd moet het bedrijf aanzienlijk efficiënter worden.

Dit betekent centraliseren, automatiseren en een grotere focus op technologie en AI. Administratieve taken worden verplaatst naar landen met lagere lonen en ook op het hoofdkantoor in Amsterdam verdwijnen honderden banen. Tegen 2028 moet minstens 35 procent van het personeel daar zijn gereduceerd.

Dergelijke ingrepen leiden onvermijdelijk tot interne spanningen. Werknemers zien hun functies verdwijnen of verplaatst worden, processen worden herzien en verantwoordelijkheden opnieuw verdeeld. De nieuwe topman of -vrouw moet niet alleen kosten besparen, maar ook zorgen voor draagvlak binnen een organisatie met 85.000 werknemers wereldwijd.

Toenemende druk van investeerders

De druk van de aandeelhouders neemt ook toe. Heineken is wereldwijd de nummer twee, maar wordt voortdurend vergeleken met marktleider AB InBev en concurrent Carlsberg. Beleggers vinden de maatregelen van Heineken vaak te voorzichtig.

Analisten benadrukken dat Heineken relatief veel brouwerijen in Europa heeft, wat zorgt voor hogere vaste kosten. Investeerders roepen op tot rigoureuzere keuzes, inclusief het sluiten van brouwerijen en verdere stroomlijning van het productienetwerk.

De nieuwe ronde van kostenbesparingen moet aantonen dat het bedrijf serieus is. Sinds 2021 is er al meer dan 3 miljard euro bespaard, maar critici vinden dat dit onvoldoende impact heeft gehad op de winstgevendheid en het rendement voor aandeelhouders. De nieuwe CEO zal moeten bewijzen dat de kosten structureel kunnen worden verlaagd en dat dit leidt tot hogere marges.

Turbulente biermarkt

Heineken opereert in een markt die verre van stabiel is. In Europa en de VS zijn de biermarkten verzadigd. Groei moet daar vooral komen van prijsverhogingen en het premiumiseren van producten, wat leidt tot harde onderhandelingen met supermarktketens.

In opkomende markten zoals Mexico, India en delen van Afrika zijn er kansen, maar ook daar zijn risico’s zoals inflatie, politieke onzekerheid en handelstarieven. Klimaatverandering heeft ook invloed op oogsten en consumptiepatronen. Natte zomers in Europa drukken de verkoop, terwijl overheden steeds vaker accijnzen verhogen of reclamebeperkingen invoeren.

Consumentengedrag verandert ook. In de VS daalt de alcoholconsumptie structureel. Gezondheid en welzijn worden steeds belangrijker, vooral onder jongere generaties. Dit heeft invloed op het traditionele biermodel.

Zorgen over dalende volumes

De grootste zorg blijft echter het dalende volume. De biermarkt draait historisch gezien om hectoliters. Hoewel de wereldbevolking groeit, slaagt Heineken er niet in om deze groei om te zetten in een hoger verkoopvolume. De daling met 1,2 procent naar 281,6 miljoen hectoliter in 2025 lijkt misschien beperkt, maar beleggers zijn gevoelig voor elke krimp.

Alcoholvrije en alcoholarme bieren, zoals Heineken 0.0, vormen een belangrijke groeimotor, maar blijven relatief klein in verhouding tot het totaalvolume. Ook speciaalbieren en smaakvarianten winnen terrein, terwijl kleine, lokale brouwers marktaandeel afsnoepen.

Daarom investeert Heineken in innovatie. In het vernieuwde innovatiecentrum in Zoeterwoude wordt geëxperimenteerd met nieuwe drankcategorieën, zoals gefermenteerde frisdranken en functionele dranken met gezondheidsclaims. Diversificatie moet het bedrijf minder afhankelijk maken van klassiek pils.

Bezuinigen én vernieuwen

De nieuwe herstructurering benadrukt dat Heineken kosten snijdt om ruimte te maken voor investeringen en innovatie. Minder banen in Europa, meer focus op kernmerken en groeimarkten. Het is een strategie die mikt op hogere marges in plaats van enkel volumegroei.

Maar de kernvraag blijft of kostenbesparingen voldoende zijn in een markt die structureel verandert. De opvolger van Van den Brink moet een evenwicht vinden tussen harde ingrepen en toekomstgerichte investeringen. Te diep snijden kan de organisatie verzwakken, te voorzichtig opereren kan het vertrouwen van beleggers verder ondermijnen.

Heineken bevindt zich op een keerpunt. De cijfers tonen nog steeds een winstgevend bedrijf, maar onder de oppervlakte verandert het speelveld snel. De komende jaren zullen uitwijzen of de combinatie van herstructurering, innovatie en strategische focus voldoende is om duurzame groei te realiseren.