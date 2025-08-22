Cowboy ademt opnieuw dankzij noodkrediet: Franse fietsgroep toont interesse!

Cowboy, de Belgische rivaal van VanMoof die financiële problemen ondervindt, heeft nieuwe hoop met een financiering en een verse investeerder. De Franse Rebirth Group, eigenaar van diverse fietsmerken, wordt de nieuwste partner van de producent van stads e-bikes.

Cowboy spreekt van twee belangrijke mijlpalen: er is op korte termijn financiering verkregen om de bedrijfsactiviteiten en productie voort te zetten.

Op de lange termijn wordt de overeenkomst met de Franse Rebirth Group als belangrijker beschouwd. Alhoewel er geen details worden vrijgegeven, worden de Fransen omschreven als ‘financiële partners’, wat suggereert dat het niet om een volledige overname gaat. ‘We hebben een intentieverklaring ondertekend die de weg naar langetermijnstabiliteit plaveit’, verklaart Cowboy in een persbericht. Rebirth is sinds begin van het jaar verantwoordelijk voor de productie van de Cowboy-fietsen.

Deze overeenkomsten komen net op tijd. De afgelopen maanden heeft Cowboy zijn klanten grote frustraties bezorgd vanwege onbereikbaarheid, verminderde productie en het te laat of niet leveren van reeds betaalde fietsen. Net zoals concurrenten – waaronder VanMoof dat al failliet is gegaan – kampte Cowboy met een dalende verkoop van e-bikes.

Terugroepactie wegens framebreuken

Een recente terugroepactie van modellen met mogelijk brekende frames werd door Cowboy in een recent persbericht aangehaald als oorzaak van de problemen met klanten. Een toeleverancier zou zonder toestemming wijzigingen hebben doorgevoerd in de onderdelen die geleverd werden voor de betrokken Cruiser ST-fietsen.

‘Het probleem was ernstig en we hebben snel gereageerd, maar dit heeft de reeds complexe situatie verder gecompliceerd. Hierdoor ervoeren sommige klanten vertragingen in levering en communicatie. We begrijpen hoe frustrerend dit is geweest en bieden onze welgemeende excuses aan.’

Dankzij de nieuwe financiering kunnen de eerste defecte frames worden vervangen en zal de productie van nieuwe Cowboy-fietsen ook ‘geleidelijk’ weer op normale niveaus komen.

Daling na 134 miljoen euro aan investeringen

Oprichters Adrien Roose en Tanguy Goretti (de derde oprichter, Karim Slaoui, overleed in 2023 aan een zeldzame kankervorm) staan voor een grote uitdaging. Het verhaal van Cowboy lijkt sterk op dat van VanMoof: slimme ondernemers starten een startup die een geavanceerde, stijlvolle stadsfiets ontwikkelt en halen aanzienlijke bedragen op bij venturecapital-investeerders.

Tijdens de coronapandemie was er een enorme vraag naar de fietsen, maar logistieke verstoringen gooiden roet in het eten. Toen de boom in de e-bikemarkt na de pandemie afnam, bleef ook Cowboy achter met enorme schulden, een verliesgevend bedrijfsmodel en investeerders die hun investeringen opzij zetten.

Grote namen zoals het Silicon Valley-fonds Index Ventures en Exor Seeds, de investeringsmaatschappij van de Fiat-familie Agnelli, investeerden de afgelopen acht jaar samen 134 miljoen euro in Cowboy. Zij leken deze keer echter niet bereid om een structurele reddingsboei uit te werpen.

Op weg naar winstgevendheid

Hoewel VanMoof failliet ging, slaagden Roose en Goretti er de afgelopen jaren in om net genoeg kapitaal op te halen om hun onderneming draaiende te houden en op weg te helpen naar winstgevendheid, wat tot op heden nog niet is bereikt.

In tegenstelling tot VanMoof, dat na het faillissement werd overgenomen door het Britse Lavoie, een dochteronderneming van het automotive ingenieursbedrijf McLaren dat een elektrische step ontwikkelde, had Cowboy tot nu toe geen partner uit zijn eigen sector. Dat maakt de betrokkenheid van Rebirth Group des te interessanter. Opgericht in 2005 als Easybike Group, produceert dit bedrijf in Normandië (elektrische) fietsen onder merken als Solex, Matra en Easybike. De missie: Franse merken laten herleven en de productie van fietsen terug naar Europa brengen. Vorige week nog redde Rebirth de kleine Franse urban e-bike maker Angell. Overnameprijs: één symbolische euro.

