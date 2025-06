De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) is betrokken bij verschillende onderzoeksinitiatieven die zowel voor civiele als militaire doeleinden door het Israëlische leger gebruikt kunnen worden. Dit is aan het licht gekomen uit onderzoek door Follow the Money en The Investigative Desk. In samenwerking met andere Nederlandse universiteiten, Israëlische ondernemingen en academische instellingen, heeft de TU/e bijgedragen aan 28 technologische projecten. Acht hiervan hadden directe betrokkenheid van de TU/e, volgens berichtgeving door Omroep Brabant.