Artemis II Commander Reid Wiseman: Maanmissie Voorspeld door Fortune Cookie!

Hap naar de toekomst?

In 2017 voorspelde Artemis II-commandant Reid Wiseman zijn historische reis naar de maan nadat hij een gelukskoekje opende waarin stond dat hij naar een “vreemde plaats” zou reizen. Een bericht op X waarin de astronaut de voorspellende tekst van het koekje vasthoudt, wordt online veel bekeken.

“Een bezoek aan een vreemde plaats zal je een nieuw perspectief bieden,” luidde de voorspelling van het orakelachtige koekje, samen met de geluksnummers 47, 31, 22, 9, 19 en 35.

In het onderschrift schreef Wiseman dat hij ervoor koos om “het lot te geloven” en dat de zogenaamde reis misschien een trip naar de “maan of een #ReisNaarMars” zou betekenen.

Hoewel het destijds misschien een grappige afleiding leek, zou de voorspelling van het koekje minder dan een decennium later uitkomen.

Op maandag reisden Reid en zijn bemanning – Victor Glover, Christina Koch en de Canadese astronaut Jeremy Hansen – verder de ruimte in dan wie dan ook, nadat ze een verbazingwekkende 252.756 mijl van de aarde vlogen tijdens hun historische rondreis om de maan.

Daarmee braken ze het record van 248.655 mijl dat door Apollo 13 in 1970 werd gezet. Tijdens deze recente fly-by aanschouwde de dappere Artemis-ploeg delen van de verre kant van de maan die nog nooit eerder door menselijke ogen waren gezien.

Fans van de missie waren onder de indruk van hoe goed het gelukskoekje Reid’s toekomst had voorspeld.

“Hé, je zult geschokt zijn als ik dit zeg, maar … dit ben jij op weg naar de maan,” deelde een kijker, samen met een foto van Reid en zijn mede-astronauten die vanuit het heelal naar huis belden.

“Ik kom uit de toekomst, jongen, wat heb ik nieuws voor jou,” zei een ander.

“Dat is één gelukskoekje dat op kosmische schaal heeft geleverd,” voegde een derde toe.

Anderen merkten op dat de nummers 47 en 22 in veel culturen als gelukkig worden beschouwd.

NASA liet ook van zich horen over Reid’s “goede fortuin” en deelde zijn X-bericht met vinkjes naast “Vreemde plaats” en “Nieuw perspectief” om te suggereren dat de voorspelling tot leven was gekomen.

Anderen wensten hem een goede terugreis.

“Wat een prachtig lot dat uitgekomen is,” jubelde een fan. “Gefeliciteerd Reid, en een veilige reis terug naar huis.”

De Artemis II heeft sindsdien de zwaartekracht van de maan verlaten en is momenteel op weg terug naar de aarde, waarbij de geplande “splashdown” gepland staat voor 20:07 uur op vrijdag, als alles volgens plan verloopt.

Misschien kwam het meest ontroerende moment van de reis toen, nadat het record van Apollo 13 was gebroken, de bemanningsleden vroegen om een van de nieuw waargenomen maankraters te vernoemen naar Wiseman’s overleden vrouw, Carroll.

Zij overleed in 2020 aan kanker, en liet Wiseman en twee dochters achter.

“Een aantal jaren geleden begonnen we deze reis in onze hechte astronautenfamilie, en we verloren een geliefde,” vertelde Jeremy Hansen aan NASA’s missiecontrole in Houston tijdens een oproep op maandag terwijl Wiseman huilde samen met de andere twee bemanningsleden. “Er is een kenmerk op een heel nette plaats op de maan, en het bevindt zich op de grens van de nabije en verre kant.”

“Het is een heldere plek op de maan, en we zouden het graag Carroll noemen,” voegde hij eraan toe, waarbij Houston leek in te stemmen met het verzoek.

De bemanning verzocht ook om een andere krater te vernoemen naar hun capsule, Integrity.