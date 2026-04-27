Artemis II bemanning ervaart Microsoft Outlook storing: Problemen kort na lancering!

Problemen met IT in de Ruimte!

Kort na de lancering van de Artemis II en het betreden van de baan rond de aarde, ondervonden de bemanningsleden al vroeg problemen met Microsoft Outlook aan boord van de shuttle.

De commandant van de missie, Reid Wiseman, meldde de storing in de e-mailtoepassing aan het missiecontrolecentrum in Houston, slechts zeven uur na de historische lancering van de raket.

“Ik zie ook dat ik twee Microsoft Outlooks heb en geen van beide werkt,” liet Wiseman horen via de communicatie.

“Als je op afstand zou kunnen inloggen en de Optimus en die twee Outlooks zou kunnen nakijken, zou dat geweldig zijn,” voegde hij eraan toe.

Technische Ondersteuning vanuit Missiecontrole

Missiecontrole gaf aan dat ze via de PCD van de shuttle, ofwel het persoonlijke computerapparaat, zouden inloggen om het probleem op te lossen.

De PCD’s zijn gespecialiseerde tablets die astronauten gebruiken om minder complexe taken uit te voeren, zoals het mailen met cliënten op aarde en het doorlopen van missiehandleidingen gedurende hun 10-daagse reis.

Kort voor de lancering op woensdag werd Wiseman gezien terwijl hij een van de PCD’s gebruikte. Oplettende NASA-fans merkten snel zijn voorheen topgeheime toegangscode op.

Het is nog niet duidelijk wanneer het technische probleem precies is opgelost.

Meerdere Problemen aan Boord

De vierkoppige bemanning, bestaande uit drie Amerikanen en een Canadees, heeft sinds de lancering meerdere technische problemen ondervonden, waaronder een verstopping in het geavanceerde maantoilet.

“Er wordt gemeld dat de ventilator van het toilet vastzit,” zei NASA-woordvoerder Gary Jordan tijdens live missiecommentaar volgens Space.com. “De grondteams zijn nu bezig met het opstellen van instructies om toegang te krijgen tot de ventilator en dat gebied vrij te maken om het toilet weer operationeel te krijgen voor de missie.”

NASA-functionarissen verzekerden dat het toilet nog steeds gedeeltelijk functioneel is voor fecale afzettingen – maar urine lozen is voorlopig niet mogelijk.

De urine van de astronauten wordt normaal gesproken via een slang verzameld en de ruimte in gespoten. Hun feces wordt door een buis geleid en opgeslagen in containers, die pas worden weggegooid als ze terugkeren op aarde.

